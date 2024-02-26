簡訊一覽
●比亞迪股份(01211)董事長王傳福去年12月初提議斥兩億元（人民幣‧下同）回購深圳上市的A股，現再提議把規模加倍至4億元，增強投資者信心。該企昨日發布最貴車款——超級跑車仰望U9，售價168萬元。
●中國通號(03969)去年營業總收入跌7.66%至371.39億元（人民幣‧下同），純利倒退4.55%至34.68億元。
●北京億華通(02402)公布，去年營業總收入增長8.48%至8億元（人民幣‧下同），虧損擴大35.58%至2.26億元，原因包括加大研發投入，還有增加應收帳損失之撥備。
●中國海洋石油(00883)的渤中26-6項目新增油氣探明儲量逾4,000萬立方米，累計突破兩億立方米。
●先聲藥業(02096)為旗下從事抗腫瘤藥的子公司先聲再明，引入基金股東注資9.7億元人民幣，讓其取得經擴大股本的11.45%，事前亦會向再明若干高層和核心僱員發行股份作激勵，合起來，公司在再明的權益最多由100%降至84.12%。然而，要是再明未能在2027年6月30日前遞交合資格上市申請，2028年12月31日前完成上市等，基金股東可提出先聲藥業或再明回購。
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