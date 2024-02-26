向世界「錢」進：通脹低過預期 央行對降息仍審慎

英國1月消費物價指數（CPI）按年升4%，增幅與去年12月持平；撇除波動性較大的食品、能源和煙酒價格的核心CPI，按年升幅亦持平於5.1%。

1月CPI數據低於市場原先預測，主要是由於食品價格回落，抵銷能源成本的升幅。其中，食品和非酒精飲料價格按年升6.9%，增幅低於前月的8%；按月比較更跌0.4%，是2021年9月以來首次下降。家具和家居用品亦由去年12月的2.5%按年升幅，放緩至1月的0.4%。

另一方面，房屋和公用事業類的跌幅由前月的下跌3.4%放緩至下跌2.1%，主要是由於天然氣、電費，以及交通費用的跌幅收窄。服務業通脹率亦由去年12月的6.4%，升至上月的6.5%。

英國通脹弱於預期，提振市場對英倫銀行快將減息的憧憬。然而，該行對過早採取減息行動表示謹慎，因較低的借貸利率可能會提振支出，繼而給物價帶來新的上行壓力，工資增長過快對物價帶來的影響也令人不安。據英倫銀行的預測，今明兩年的大部分時間裏，英國通脹仍將高於2%的目標水平。

超市食品價升勢緩和 英國高通脹環境已成過去，超市食品的通脹亦逐步緩和。英國研究公司Kantar的數據顯示，超市食品價格的年通脹率於去年12月為修訂後的6.9%，較前一個月的9.1%大幅回落2.2個百分點，創下有史以來最大的月度放緩幅度，到今年1月的按年升幅進一步回落至6.8%。

Kantar指，儘管此前市場憂慮紅海運輸中斷可能會對商品成本產生影響，但現在看來是過慮，超市食品的價格水平仍主要視乎超市之間的競爭，以爭相為消費者提供最佳價值，反之地緣政治帶來的影響相對輕微。不過，隨着新年伊始，零售商已經稍微放寬促銷力度，這意味超市食品通脹並沒有那麼快下降。

按食品類別劃分，糖果、雞蛋、急凍薯仔產品在去年12月的價格上升得最快。另一方面，忌廉、牛奶皆跌價。銷量方面，與傳統聖誕晚餐有關的食材銷情良好，火雞、香腸、火腿等肉類產品的銷量上升6%；椰菜、薯仔的銷量按年升約一成；冰鮮肉汁的銷量更增加11%。