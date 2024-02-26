向世界「錢」進：智庫撐英經濟未來15年冠歐洲

上季陷技術衰退 製造建築批發業重災 英國國內生產總值（GDP）繼去年第三季按季收縮0.1%後，上季初值按季再降0.3%，出現連續兩季下跌，意味經濟陷入技術性衰退。然而展望前景，英國政府與智庫均看法樂觀，後者更預料英國未來15年將成為歐洲表現最佳經濟體。

英國陷入技術性經濟衰退，其中去年第四季尤以製造業、建築業、批發業的衰退相對嚴重，近因是疫後復甦動力不足、持續高企的借貸利率，以及高通脹導致生活成本上漲，很多家庭要削減支出，但遠因或可追溯至英國在2016年舉行的脫歐公投。

脫歐後GDP跑輸發達國 大行高盛的分析報告指，英國自脫歐公投以來，經濟表現明顯落後於其他發達經濟體。據該行估算，自公投以來，英國商品貿易表現落後於其他發達經濟體約15%，商業投資亦明顯低於公投前的水平，使英國在近8年的經濟增長比其他發達經濟體低5%，對英國經濟實際打擊或佔GDP的4至8%。

高盛補充，英國脫離歐盟的背景下，不僅導致貿易減少、商業投資疲軟，亦令來自歐盟的移民減少，導致英國勞動力短缺，降低勞動力供給彈性，對英國經濟尤其是通脹造成周期性影響。

雖然脫歐對英國的影響可能持續，但市場已有意見看好英國經濟將迎來曙光，甚至稱得上是前景一片光明。其中，英國智庫經濟與商業研究中心（CEBR）預測，英國將擺脫持續數年來脫歐、疫情、高通脹等一系列衝擊造成的經濟不景，成為未來15年歐洲表現最佳的主要經濟體。

據CEBR估算，現時至2038年的這段時間，英國GDP每年將有約1.6至1.8%的穩步增長，助其保住全球第六大經濟體地位，屆時不僅會縮小與德國的經濟規模差距，亦會擴大對法國的領先優勢。

英國近年出現勞動力供應問題，且自金融危機以來，生產力提升乏力，使英倫銀行對未來幾年當地的經濟增長前景維持審慎看法。然而，該智庫認為，英國脫歐對經濟的影響被誇大，實情是英國經濟的基本面仍然十分強勁，倫敦作為金融和諮詢服務中心的地位不變，加上在英國服務業的強勁復甦帶領下，可進一步推動英國經濟增長。據CEBR的長期全球經濟排名預測，英國經濟增速將跑贏歐元區4大經濟體——德國、法國、意大利、西班牙。

物價回落及減息成關鍵 英國政府亦為當地經濟護航。英國財政大臣侯俊偉表示，高通脹是經濟增長的最大障礙，但當地經濟正出現轉機，有迹象顯示未來幾年經濟增長正在提速。工資增速將快過物價上漲，按揭貸款利率正在下降，失業率保持在較低水平。另他指，英國短期經濟增長展望取決於英倫銀行，而轉捩點會在通脹跌至2%的政策目標及英倫銀行認為可以減息時來臨。

英倫銀行在2月初議息後，維持指標利率於5.25厘的近16年高位，是連續第4次會議沒有加息，符合市場預期。議息聲明提及需要更多證據證明通脹持續下降，才能減息。

至於英國失業率在去年第四季降至3.8%，低於第三季的4%，為自2022年11月至2023年1月以來的最低水平，失業人數減少8.7萬人至132萬人。就業人數則有3,317萬人，基本上已從2023年的低位中恢復過來。