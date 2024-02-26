絲絲講場：娃哈哈創始人病逝 享年78歲

宗慶后

40歲後創業 白手興家 宗慶后係杭州人，40出頭先創業，撞正改革開放令國民對消費品需求激增嘅機遇。1987年7月，以花粉銷貨款和5萬元（人民幣‧下同）銀行貸款作為原始資金籌建「杭州保靈兒童營養食品廠」，1989年後改名做「杭州娃哈哈營養食品廠」，憑住「廣告轟炸」戰術將兒童營養液推向全國，1990年生意額已經過億元。

娃哈哈發展史講得最多嘅，一定有同法國乳業巨頭達能（Danone）嘅恩怨。1996年，雙方成立咗幾間合資公司，據講條款係將「娃哈哈」品牌注入一間達能控股過半嘅公司度，2007年達能話娃哈哈擅自使用「娃哈哈」商標，宗慶后反擊，話達能想賤價吞併娃哈哈，搞到要中法兩國政府斡旋，2009年達能放棄「娃哈哈」品牌告終。

有人話宗慶后每日工作10個鐘以上，2021年12月委任宗馥莉做副董事長兼總經理，負責日常工作，接班人先定落嚟。女兒宗馥莉2004年進軍食品飲料行業，2007年擔任宏勝飲料集團總裁，帶領宏勝發展成中國民營企業500強。

無意上市 認競爭激烈 講開宗馥莉，股民應該記得2017年佢想收購中國糖果（前上市編號︰08182）， 一般覺得係為宏勝借殼上市，可惜失敗收場，估計損手唔少，更加有人覺得佢畀人「擺上枱」。話說中國糖果原大股東曾多次減持，啲貨去咗好多持股量低於5%嘅人手上，事前仲要配售新股以低價揸多啲貨，等宗馥莉入局消息一出就趁高散貨，而且由於高過要約價，搞到無人肯畀貨佢，而佢亦公開表明好遺憾。

宗慶后好明顯對上市無興趣，幾年前佢否認娃哈哈上市嗰陣講過︰「（公司）不缺錢，現金流挺好，沒有負債，也沒有銀行貸款……不缺錢去上市，錢拿來沒地方用，給股東回報也不好。」佢否認娃哈哈過時，但舊年承認守業難過創業，因為而家競爭太激烈，一定要堅持創新。

余絲韻

宗馥莉