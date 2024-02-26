美憂華產能過剩毀全球經濟

中國企業走出國門擴大銷路所遇到的阻力愈來愈大。美國副財長阿德耶莫表示，內房寒冬、人口老化及民企經營環境低迷等中國當前經濟主要難題，短期內不足以拖低美國經濟增長，內地產能過剩會衝擊全球經濟才使他感到憂慮。

消息指，財長耶倫稍後出席二十國集團（G20）財長會議時會提出對中國產能過剩的關注。國家統計局上月公布，內地製造業去年產能利用率為75.3%，為2020年後新低；這個數字過去8年在73.9至77.8%之間徘徊，高位出現在2021年。

AAM籲美禁墨產中國車入口 阿德耶莫稱，過剩產能總要有出路，現在中國大力補貼電動車、太陽能板及「其他商品」，正使這些產業步鋼和鋁的後塵，「產量超出中國市場需求」，對全球經濟構成挑戰，「他們（中國）得與全球公平較量」，又謂美國的關稅和電動車購置稅優惠有助把中國電動車擋於國門外，為美企營造更公平的競爭環境。

非牟利組織美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing，AAM）更是「赤膊上陣」，直接呼籲美國政府連中資車企在墨西哥廠房生產的汽車和部件也不准進口，「關上後門」，否則危及美國車企的生存。

中國駐美大使館反駁，中國汽車出口反映中國製造業高質量發展和強勁創新能力，汽車業躍進為世界帶來價廉物美的產品。