小知識：真實開工項目方可納入統計

內地去年「大執」固定資產投資數據，方向之一是「加強在庫（進行中）投資項目管理」，其統計過程究竟如何？

須交文件相片以供核實 參考深圳市統計局，「項目入庫」（進入統計範圍）之基本條件，乃總投資額扣除流動資金緩衝後達500萬元人民幣以上，且「必須真實且已正式開工」。設備類項目若安裝到位，就可進入當月數據；建設類項目則是「永久性工程正式破土開槽施工……建築物組成部分的正式打樁也算為開工」，但前期準備工作如地質勘察、拆舊樓、搭好臨時道路、水、電等工程不算正式開工。

接下來就是如何核實。首先項目的負責單位要上報一批文件，證明項目建設內容、計劃總投資，以及證明其進展的材料，除了施工或購置合約，亦應有現場照片，裏面要有拍攝日期、注明項目名稱、地點、拍攝人，「並能體現出投資項目的施工現場；施工銘牌或蓋章的現場照片清晰可辨識；購置類項目的照片要有設備入鏡，以證明設備已交付或已安裝。」

以上林林總總的材料亦要「講得通」，如「立項材料和合約的開工時間是否符合邏輯」、「造價是否與項目計劃總投資相匹配」、「施工合約有無修改痕迹和批量雷同」。

如果項目真實，證明材料未達標卻想入庫，除了政府批覆、項目基本情況說明等，現場照片有一項額外要求，就是得有「縣級以上統計機構投資專業工作人員出鏡」。