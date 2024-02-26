華民企信心低 難掩飾

修訂固產投計算方法 專家撐減水分屬好事 中資股跌至「蔗渣價」而資金仍未心動，一大原因是懷疑內地經濟數據失真，如把過去兩年民間固定資產投資的原始數據直接比較，跌幅接近兩成，官方卻說跌1%，尤其惹疑的是去年基數修訂力度特別大。經濟學家指，不能因為內地去年一度暫停公布青年失業率，就一口咬定官方「搬龍門」，他們確實有做工夫改善數據質素，問題仍是企業信心。

坊間有意見認為，直接揪出官方發表數據當天的原始數據來對比有助「還原現實」，指責當局修改基數卻不公布有上下其手之嫌。按此，國家統計局上月公布去年內地民間固產投為25.35萬億元（人民幣‧下同），按年僅跌0.4%，但與前年原始數字為31.01萬億元相比，「實際上」暴瀉18.24%，為國家貢獻「逾六成經濟產值、七成以上技術創新、八成以上城鎮就業」的民企，豈非水深火熱？

予人「欲蓋彌彰」之感的是，國統局直截了當說2022年和2023年的固產投「存在不可比因素」，不能直接計算增速，主要原因是加強在庫項目管理、加強統計執法，以及加強數據質量——剔除跨地區、跨行業重複統計數據。

回顧2017至2023年，固產投的公報方式比較一致，期間亦有官方公布按年增速不符原始數據直接對比的情況，常見理由是「統計執法檢查」。不過，2023年解釋比2018至2021年詳細得多，直接計算與官方公布的數據差距也極為誇張。

剔走爛尾盤 刪重複計算 澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，比起國內生產總值（GDP），他更重視民間固定資產投資，不但因為數字反映GDP當中的「投資」（資本形成），而且反映社會對經濟前景的信心，「睇啲錢去咗邊」。

就算是數據發表當日的解讀公報，國統局亦無特別解畫基數作何修改。楊宇霆推斷，「加強在庫投資項目管理」應該是把一些爛尾樓盤剔出往年數據，「剔除重複計算」亦糾正了一個積弊，「一間總部喺北京嘅公司上報自己投資咗100億，而雲南嘅子公司就上報20億，實際上都係100億。」

他續指，以前固產投一直有虛高問題，如地皮被投後立即被全數計入，而非按項目進度分幾年入數，「類似修改一直都有，所以我覺得當局今次（修訂固產投）都係『想做好事』……佢係一度唔公開青年失業率，而家出番都一成幾啦，算係承認咗就業唔好。」

楊宇霆進而表示，據他所知，編纂全國GDP的人手可能僅得幾十人，「少過美國好多，難免有啲估計……常言地方政府為刷政績給GDP注水，但仍然有一定的可信性，這關乎要上交多少財政收入，有誘因去報實數，廣東、浙江、上海呢啲經濟強省（市）怕咩畀你知放緩。」

固產投增速今年望加快 他不排除今年整體固產投增長會由去年僅3%加速至5%，因為中央增發國債會推動基建工程，而且固產投佔比最大的行業乃製造業，本身有產業升級推動，如果出口有改善，製造業投資有望提速。

實際上，固產投與M1（狹義貨幣）之變動息息相關。上月M1按年增速突然由1.3%跳升至5.9%，市場相信與增發國債和化債資金到位有時間上的關聯，社會預期是否改善尚待觀察。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，M1增速去年持續放緩，反映企業資金流動性仍緊。

凱投籲續出舊基準數據 不管如何，官方公布的數字仍反映民企在整體投資的比重已顯著下降。楊宇霆坦言，民企投資顯著比國企弱得多，他與市場需要更多基於新基數的數據，判斷政策能否修復企業信心，內地當前物價下行一大來源是產能過剩。

就中國經濟數據質量，凱投宏觀中國首席經濟師普里查德表示「傾向採信」，但以青年失業率為例，認為如果修改了基數，統計部門應該要繼續公布按照舊基準計算的數據。

內地民間固定資產投資概況