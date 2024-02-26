台積電日廠料最快明年獲利

全球最大晶圓代工企業台積電於日本熊本縣的工廠日前開幕，台積電創始人張忠謀表示，相信JASM（台積電日本廠）能夠為半導體產業在日本帶來新一輪的復興。有分析員估計，以日本廠今年底前順利量產的狀況看來，JASM最快明年就會開始獲利，惟外界對於仍在推進的美國、歐洲工廠最終能否賺錢仍抱有疑問。

與台灣工廠相比，台積電到海外設廠不僅建築成本高，更重要的是人工、水電等直接的生產成本亦較高，因此許多分析員都擔憂海外擴張計劃會損害台積電的盈利能力。然而，出於地緣政治考慮，各國政府都紛紛施壓迫使台積電在當地設立生產線。

「提升晶圓供應鏈韌性」 曾經表示美國生產成本較台灣翻一倍的張忠謀，如今選擇避談成本問題，反而強調日本新廠可以「進一步提升晶圓供應鏈的韌性」，又指這「不只是對日本，對於世界也是如此」。

市場仍普遍看好台積電日本廠可帶動業務表現，尤其日本客戶有許多訂單。聚芯資本管理合夥人陳慧明表示，過去台積電在台灣接受索尼（Sony）的訂單，數量相當有限，未來日本新廠不僅能夠對索尼增加供貨，連其他客戶都可以委託新廠代工。他直言︰「（台積電）去美國，是為了地緣政治；去日本，是為了客戶。」

博通傳售遠端存取部門 另邊廂，有媒體引述消息指，無廠半導體設計公司博通（Broadcom）將以38億美元，出售旗下遠端存取部門予美國私募股權公司KKR。這次出售的業務部門，是博通去年以610億美元購入的雲端計算軟件公司VMWare的一部分，該部門所設計軟件可令用戶遠程使用電腦桌面及應用程式。