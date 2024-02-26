香港杜拜各擁優勢 互補空間大

阿聯酋金融中心杜拜的金融服務管理局（DFSA）行政總裁莊思滔（Ian Johnston）接受本報訪問時表示，本港「也許」在與其他地方爭奪金融中心的地位，但與杜拜更多是優勢互補，本港繼續會是亞洲的主要金融中心，而杜拜則專注中東。

經貿合作帶動人幣交易 他稱，本港作為金融中心的優勢除了經濟開放，還有穩健的監管制度，而此乃金融業到投放資源發展業務的基礎，「不見得英國和美國的監管更為先進」。DFSA與香港金融管理局的合作除了金融科技外，就是氣候金融會議，今年在香港舉辦，明年轉場去杜拜，指全球能源向低碳過渡有龐大的融資需求，兩地遂可一起合作迎接綠色金融的機遇。

中港與中東的經貿合作近期備受關注，莊思滔稱，中國資金對投資阿聯酋興趣強烈，又預期人民幣在杜拜金融交易的角色與日俱增，原因是中國在全球經濟的影響愈來愈大，市場自然更有意欲儲備人民幣購買中國的商品，接受人民幣。

中東非洲具增長機遇 另外，中東與非洲本身也為中港資本帶來增長機遇，高於全球的生育率使人口保持增長，經濟規模會在未來30至50年隨之擴張。杜拜作為金融中心的優勢乃實行英美和本港一樣的普通法制度，跟國際看齊的監管，並有完善的基礎設施、豐富的休閒娛樂，充足的醫療教育配套，吸引各地人才赴當地工作，親赴當地考察商機。

另邊廂，財經事務及庫務局局長許正宇出席活動時表示，港府清楚會計界關注把會計業加入「人才清單」，正積極與勞工及福利局跟進，已提出在下一輪更新「人才清單」時，應考慮加入會計界。勞福局現正進行新一輪整體人力資源推算，預計第三季有結果。政府樂意多與業界溝通，探討如何應對會計界人才短缺。