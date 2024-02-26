股神指股市淪賭場 投資旗艦去年套千八億

巴郡2023年業績概覽

近年環球股市表現強勁，美股亦屢創新高，使年輕一代更願意入市投資，高盛又稱本輪科技股牛市遠不及千禧年瘋狂。不過，縱橫股壇多年的股神巴菲特卻警告，金融市場現在猶如賭場，直言「雖然現在股市規模比我年輕時大得多，但活躍的市場參與者在情緒穩定、學識方面卻沒有太多長進。」他掌舵的投資旗艦巴郡上季繼續淨賣出股票，全年套現241.69億美元（約1,885.18億港元），似乎亦反映出股神對於目前股市看法審慎。

巴菲特在巴郡最新年度致股東信件中提到︰「出於種種原因，現在市場的行為比我年輕時更像是賭場。」他還警告︰「賭場現在存在於許多家庭中，每天引誘着人們。」對於金融市場的變化，他選擇以不變應萬變的原則應對，這一原則也是股神多年來不斷重複的策略︰永遠不要冒着永久損失資本的風險。

他建議投資者乘着美國經濟的順風車，以及善用投資的複利效應。「只要你在一生中做出幾個明智的決策，並避免嚴重的錯誤」，最終必定會有回報。

巴郡上季經營溢利升28% 值得留意的是，巴菲特沒有依照慣例在股東信件的開頭對比巴郡的股價與標指表現，而是特意在開首用大篇幅懷念其長期拍檔、去年底壽終正寢的芒格（Charles Munger）。現年93歲的巴菲特亦對他在數年前欽點的接班人阿貝爾（Greg Abel）表示認可，又形容阿貝爾在各方面都已做好準備，即使明天就「坐正」接任巴郡舵手都無問題。

回看巴郡於截至去年底止一季的業績，純利按年大增1.07倍至375.74億美元，當中投資及衍生工具收益為290.93億美元，按年大增1.53倍，主要反映巴郡多項投資錄得強勁的回報。與此同時，反映巴郡「實業」表現的經營溢利亦按年增長28.01%，達到84.81億美元。

現金儲備1.3萬億創新高 巴郡去年底現金儲備（包括定期存款、短期國債及其他現金等價物）創下1,676.41億美元（約1.31萬億港元）的歷史新高，較一年前多了390.56億美元或30.37%。巴菲特亦在股東信件中抱怨難以找到好的投資機會，又指由於巴郡的淨資產價值龐大，能夠帶動巴郡實現有意義增長的投資對象極少，而且已經被反覆研究過；在美國以外的市場同樣難以找到類似的機會，因此很難實現令人驚喜的表現。

全年計，巴郡收入為3,644.82億美元，增長20.68%，其中保險業務收入升5.28%至2,630.67億美元；鐵路、公用事業及能源業務收入1,014.15億美元，升94.47%，主要是因為收購Pilot Travel Centers（PTC）額外股權，使該公司業務合併入帳；集團純利962.23億美元，按年由虧轉盈。