圓匯升值無礙日股向好大方向

今年環球股市表現最為亮眼的，自然是異軍突起的日本股市。作為多年來一直被國際投資者所忽略的市場，日本股市受到企業管治改善、國內與外資流入等多項因素的推動下，正在向30多年前經濟泡沫爆破前的高位進發。渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖也繼續看好日股表現，又認為即使日圓反彈，也不會改變日股長期基本面向好的局面。

42%日企持淨現金可增回報 陳正犖指出，去年第四季日圓兌每美元反彈至143附近（最高曾升至141），但日股只是經歷了一些調整，完全未見有顯著的下行壓力，亦未見日股的長期升勢中斷。「日圓反彈是要小心，但並不損害日本股市的基本因素。」在他看來，日圓兌每美元年底有機會重回140，惟對股市影響有限。

日本股市一方面受到通關後經濟活動復甦所提振，惟更重要的是日本上市公司的企業管治有明顯的改善。他指出，東京證券交易所近年一直推動上市公司提高股東回報，包括進行股票回購、增加派息等。從數據來看，日本多達42%上市公司處於淨現金（即持有手頭現金高於負債）狀態，比例遠高於美國及歐洲，因此日本企業也確實有能力提升股東回報。

再者，日本今年亦改革了個人儲蓄帳戶（NISA）制度，擴大個人投資者的免稅額，變相鼓勵更多投資者入市買股。結合海外資金依然在流向日股，他認為這是一個「內外俱備」利好日股的情況。