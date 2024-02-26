趁早買美債 博財「息」兼收

陳正犖

渣打估年中調低利率 美10年期或跌落3.25厘 要數目前可以預視到今年內對環球資本市影響最大的事件，必然是美國聯儲局即將改變貨幣政策，重新開始減息。渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖認為，減息將會同時利好債券及股票，只不過從「能見度、值博率」等因素考慮，更為看好債券，建議投資者可趁早部署鎖定高息。他估計，美國10年期債息今年內有機會回落到3.25至3.5厘，投資者可「財息兼收」。

陳正犖接受本報訪問時表示，聯儲局有機會在今年中開始減息，今年全年累計減息幅度可能達到1.25厘。基於此預測，對利率周期敏感的發達市場政府債券會因此而受惠。他引述歷史數據指，過往3次美國加息周期中，只要在最後一次加息時買入美國國債，5至10年期類別的美債平均一年後的回報率會達到兩成。

減少發行長債 利好價格 除了預期減息，美國國債的供應亦是利好債價的因素。他指出，美國財政部此前已把第一季聯邦政府發債規模下調，同時針對長期與短期債券發行比例問題上透露口風，表明一段時間內不會增加長債發行，釋除市場對長期債券供應過多的擔憂。

另外，雖然他認為美國經濟上半年出現「軟着陸」的機會較大，但整體經濟環境仍然存有暗湧，比如美國員工的辭職率仍然偏低（或暗示勞動力市場存有暗湧），加上早前再出現一輪由商業房地產信貸減值引發的地區銀行危機，當風險有所上升，資金就會流入債市避險。基於上述原因，「債息就算偶有反彈，但反覆下滑的格局依然不會改變」，而在權衡風險回報後，他傾向於高評級的優質債券，而非風險較大的高收益（低評級）債券。陳正犖直言︰「從環球資產配置的角度來看，發達市場政府債是一個比較重要的核心配置。」

美股短線料回落 宜撈貨 股市方面，他繼續看好今年美國與日本的股市表現，維持「超配（Overweight）」的看法，但考慮到美股今年來已累積了一定的升幅，短期內可能會有「健康的技術調整」，投資者可以等待股市回調再低吸。他又強調︰「我們不建議投資者完全放棄美股」，本身持有美股的投資者，可以考慮部分轉倉至防守型股票，或者用衍生工具對沖股市下跌風險。

美國經濟傾向「軟着陸」的情景，理論上會利好股市表現，加上市場普遍預期今年標指成分股依然會有雙位數的盈利增長，這些基本因素繼續支撐美股表現。另外，他提到，雖然去年美國通脹開始回落，但從企業利潤率來看，似乎未有因為物價升幅放緩而受到影響，這也反映出美國企業有着較強的定價能力，能夠維持盈利。

板塊方面，陳正犖看好較去年表現較為落後的健康護理行業、業務增長強勁的科技及通訊服務類股份。惟他提醒，市場對於聯儲局減息時間點的預期仍不斷修正，這些市場博弈可能會成為股市調整的藉口，但相信會是高位震盪為主，而非股市調頭向下的先兆。