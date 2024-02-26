拍賣消息：堅尼地城住宅劈至330萬翻拍

政府將於本周三公布新一份財政預算案，當天有逾百項物業趁勢推出拍賣，不少為上車盤。其中，港島堅尼地城隆基大樓兩房業主盤，劈價60萬元，僅以330萬元翻拍，呎價約7,746元，開價比4年多前購入價還低近47%。

環亞物業拍賣當日將推拍約56項物業，上述為該廈高層B室，實用面積約426方呎，為兩房向山單位，屬連租約業主盤，是次再劈價逾15%翻拍。該單位2019年以約620萬元買入，最新開拍價低約290萬元。項目一個中層A1單位，實用面積約265方呎，去年中以約400萬元登記易手，呎價約15,094元。

同場亦翻拍西灣河太安樓高層10室海景銀主單位，實用面積約352方呎，開價較之前減12萬元，以268萬元推出，呎價約7,614元。單位個別銀行網上估價約327萬元，推拍價低約59萬元，差幅達約18%。

匯璽III銀主盤嗌540萬 另外，忠誠拍賣同日推出約21項物業，其中，西南九龍半新盤匯璽III一個7座低層B室銀主盤，實用面積約360方呎，減40萬元，以540萬元翻拍，較銀行估值約677萬元，低約137萬元或約20.2%。單位原業主於2019年以約802萬元購入，現時開價低約262萬元，差幅約32.7%。

至於黃開基拍賣行本周三推拍約31項物業，當中灣仔冠景樓高層B室，屬銀主盤，實用面積約328萬方呎，開價僅288萬元，呎價約8,780元。