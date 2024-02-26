二手見紅：OMA by the Sea雙破底 每呎$9319 3年半輸三成

OMA by the Sea最新蝕讓單位屬原則開放式戶型。

樓價跌到殘，屯門有半新盤業主低價出貨兼慘蝕離場。區內OMA by the Sea原則開放式單位，減價後僅以315萬元售出，每方呎只有約9,319元，做價及呎價均創項目歷來新低，樓價約3年半蒸發近三成。

晉誠地產鄧錦雄表示，上述單位為1座中層C6室，實用面積約338方呎，去年中以約485萬元放盤，最終累減約170萬元售出，減幅約35.1%。原業主於2020年中以約445萬元購入，現沽貨帳面虧損約130萬元，蝕幅約29.2%。資料顯示，項目對上做價及呎價低位均於2020年一手銷售時錄得，當時最低價約388萬元，呎價則約9,983元。

馬鞍山也有半新盤蝕讓出貨，世紀21奇豐胡佩碧表示，迎海‧星灣御25座中層A室，實用面積約1,390方呎，四房間隔享海景，以約2,200萬元售出，呎價約15,827元。原業主持貨逾6年半帳面虧蝕約253萬元或約10.3%。

該行黎健峯亦稱，同區嘉華星濤灣1座高層D室海景兩房戶，放盤僅3日即減價31萬元，以699萬元易手，呎價約15,000元，不足3年貶值約151萬元。

中原霍栢雄指出，大圍盛世5座南翼中層A室以約1,068萬元沽出，呎價約15,523元，原業主持貨約6年帳面損失約92萬元。

六成藍籌盤周末無開單 財政預算案公布前夕，樓市買賣氣氛放緩。中原稱，10大二手屋苑過去周六、日僅錄6宗成交，按周減少約14.3%，期內6個交投捧蛋，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。