新盤焦點：Belgravia Place兩日收560票

恒地今日將公布Belgravia Place會所設施資料。圖為恒基物業代理營業（一）部總經理林達民。

該盤於過去周六開放示範單位及接受認購登記，發展商指出，項目兩日錄超過一萬人次參觀。資料顯示，首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積199至457方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由316.8萬至730.71萬元，平均呎價約15,902元。

千望傳錄4單位成交 集團其他同區項目昨亦錄得承接，長沙灣西洋菜北街曉柏峰昨日沽出一伙，單位為A座22樓A6室，實用面積387方呎，以690.3萬元售出，呎價約17,837元。

此外，中洲置業沙田星凱‧堤岸減價加推後也有不錯反應，集團營銷策劃總監楊聰永指出，該盤昨單日錄150組參觀客，打破自開放現樓以來的睇樓量紀錄，將視乎市場反應，最快於財政預算案公布前加推新一批單位。