新盤焦點：Belgravia Place兩日收560票
龍年首個開價新盤反應不俗，恒基地產(00012)長沙灣巴域街Belgravia Place第一期，收票兩天錄逾560張入票，以首張價單148伙計算，超額逾2.7倍。
該盤於過去周六開放示範單位及接受認購登記，發展商指出，項目兩日錄超過一萬人次參觀。資料顯示，首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積199至457方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由316.8萬至730.71萬元，平均呎價約15,902元。
千望傳錄4單位成交
集團其他同區項目昨亦錄得承接，長沙灣西洋菜北街曉柏峰昨日沽出一伙，單位為A座22樓A6室，實用面積387方呎，以690.3萬元售出，呎價約17,837元。
此外，中洲置業沙田星凱‧堤岸減價加推後也有不錯反應，集團營銷策劃總監楊聰永指出，該盤昨單日錄150組參觀客，打破自開放現樓以來的睇樓量紀錄，將視乎市場反應，最快於財政預算案公布前加推新一批單位。
新盤市況仍見平淡，過去兩日市場錄約24宗成交。其中，遠洋集團(03377)旺角千望早前將5伙的折扣率大幅上調至最高46%，市傳項目於昨日沽出4伙。
維港1號單日沽兩伙
中國海外發展(00688)啟德維港1號昨錄兩宗成交，均為實用面積536方呎兩房戶，其中2B座7樓G室，以1,041.3萬元售出，呎價約19,427元。另一伙為同座5樓G室，成交價1,035萬元，呎價約19,310元。
新鴻基地產(00016)旗下新界上車項目也有承接，旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期1B座3樓B室，實用面積367方呎，昨以558.83萬元沽出，呎價約15,227元。
而集團與港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，於昨日售出兩伙，包括3A座41樓A6室，實用面積500方呎，售價658.72萬元，呎價約13,174元。
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