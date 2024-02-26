核心區舖租今年看升15%

李婉茵

對於今年本港商舖租務市場走勢，市場普遍看好核心區舖位仍然跑贏民生區，內地品牌來港開舖情況料將持續，租金料漲達15%。

高力研究部主管李婉茵指出，2023年通關後，本港零售市況好轉，4大核心購物區，包括銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角的街舖租金及空置情況改善，其中，租金按年上升約7.5%。去年第四季一線街舖租金仍較2019年同期低約26%，相比2013年舖市高峰期更跌約70%。不過，舖市雖受惠於大批旅客到訪本港，但港人北上消費成風，此消彼長下，市場走勢較預期慢。

內地品牌勢續進駐 她預期，2024年整體一線街道租金會上漲約5至10%，相信隨着下半年減息，美元轉弱，人民幣升值，北上消費情況會穩定下來。至於舖位租賃市場進駐租戶，相信仍以餐飲、運動消閒及金飾店為主，內地品牌將繼續進駐本港，而內地時裝牌子亦有興趣落戶本港，料今年或明年將有該類商戶開舖。至於去年大量落戶街舖的藥房，今年將會放緩，料導致旺角舖位租賃交投較遜色。

此外，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，疫後零售舖位市場租務需求較之前後大了很多，而去年零售銷售總值比疫前上升約兩至三成，各行各業經營較之前理想，惟不少資金流向核心區，以及港人北上令消費，影響本地民生區舖市。

他又指，今年舖位租金及交投仍以4大核心區舖位走勢最理想，尖沙咀及旺角會率先向上，原因是交通較為方便，不用乘車「過海」。內地連鎖店未來會繼續搶租本港舖位，並以飲食主導，而珠寶金行及其他零售或服務行業較少，旗下基金今年租出的4個商舖，有3個商戶是內地資金。李預期，核心區舖位租金明顯跑贏，料升約10至15%，民生舖位租金則漲約2至5%。

李根興