核心區舖租賃年增兩成

尖沙咀宗數飆60%最多 銅鑼灣涉額挫35%包尾 去年疫後恢復通關，海外及內地旅客重臨，帶動本港商舖市場氣氛。4大核心購物區共錄約1,307宗舖位租賃成交，涉及成交金額逾2.29億元，較2022年疫情爆發期間分別顯著上升約18.9%與15.3%，並以尖沙咀表現最理想，交投量按年爆升逾60%，不過，曾是全球舖租最高的銅鑼灣，去年價量逆市齊挫，當中金額跌35%。

根據中原地產提供的數據，包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的4大核心區，去年舖位租賃成交量較2022年增加約208宗，不過，大部分地區下半年的交投都較上半年回落，只有中環下半年成交較上半年為多，反映舖市氣氛轉弱。

中環涉額3885萬飆62%最勁 去年租賃市況最好為尖沙咀，期間錄420宗，按年大增約158宗，升勢驚人，而該區租賃成交金額逾8,240萬元，按年亦多逾2,640萬元，漲幅約47.1%。

其次是中環區，去年租務交投達約207宗，較2022年多約19%，涉及金額共逾3,885萬元，增加逾1,487萬元，升幅高達約62%，涉額漲幅為核心區中最大。而旺角舖位租賃交投也達約463宗，按年升幅約12.7%，成交總值超過5,813萬元，按年多逾1,182萬元，漲幅約25.5%。

不過，去年港島銅鑼灣租賃市場不似預期，期內交投量只錄約217宗，較2022年還少約35宗，跌幅約13.9%，事實上，該區去年上半年錄約121宗交投，按年同期多約14宗，升幅約13.1%。惟下半年僅有96宗，為核心區中最少，按年回落約49宗，跌幅約33.8%。至於該區舖位租務成交金額，去年錄得超過4,354萬元，按年大減逾2,347萬元。

近年銅鑼灣鮮有國際大型品牌進駐，較大宗為區內京華中心地下及一樓等，面積共約19,000方呎，去年中以每月約300萬元租予國際奢侈品牌，較近期則為羅素街PLAZA 2000地下迷你舖，近月獲找換店以約6.5萬元承租。

新文華中心舖傳月租140萬 至於尖沙咀不乏大宗舖位租務個案。消息指，尖沙咀科學館道14號新文華中心地下及地庫租出，兩層舖位面積合共約5.6萬方呎，上月以約140萬元租出，租客料作綜合娛樂用途。

旺角為近年較多內地連鎖餐飲店進駐的地區，其中，一家內地燒烤店租用彌敦道創興廣場地下部分，建築面積約2,600方呎，月租約26.8萬元。

中原工商舖董事總經理潘志明表示，銅鑼灣向來呎租水平較高，區內舖位業主目標客群為大型品牌、連鎖店及奢侈商品等，而業主租金叫價企硬，故非一般商戶可以承擔，惟近年該類商品的消費力租戶減少，內地個人遊消費及旅遊模式，亦轉到以餐飲及深度遊為主，令該區租賃需求大減，導致交投顯著回落。

至於尖沙咀區舖位業主願意減租，去年餐飲業大規模落戶該區，亦有時裝進駐，如金馬倫道一帶有多家本地燒鵝店連環開舖，可凝聚街道的消費氣氛，租戶多樣化下，帶動該區租務交投顯著向上。

個人遊擴大 交投看升30% 而去年租賃成交金額升幅最理想的中環區，他指，該區為本港核心商業區，疫後吸引鐘錶珠寶、大型連鎖店及銀行進駐，不少更租用大面積樓面，包括有航空公司租用舖位作體驗店等，令租市成交金額漲幅為各區之冠。

潘預期，2024年舖市會平穩向好，下月將擴大內地城市個人遊來港至西安及青島，勢帶動本港核心區包括尖沙咀、銅鑼灣及旺角等的舖市，今年租務交投量將升約20至30%，租金漲幅料達約5至10%。另外，大型國際品牌租舖態度料保守，內地品牌進駐舖市趨勢則會持續。

銅鑼灣近年鮮有國際大型品牌進駐。 部分舖位租賃個案 潘志明 4大核心區租賃交投變化