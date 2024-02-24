專家點評：美通脹頑固礙啟動減息

美國政府最新公布的數據顯示，美國1月份消費物價指數（CPI）按年增長3.1%，儘管是去年6月以來的最低水平，但仍高於市場預期的2.9%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI按年升3.9%，也高於市場預期的3.7%。

美國聯儲局1月會議紀要也加重了債市的悲觀氛圍。大多數官員強調過快降息的風險，在對通脹持續向2%邁進更有信心之前，降低聯邦基金利率的目標範圍並不合適。雖然對經濟前景不確定，但仍然高度關注通脹風險。

債市或再現拋售潮 利率期貨市場的數據顯示，交易員目前預計聯儲局在6月會議上首次降息的機會率為73%，一個月前利率期貨市場還曾押注當局將在3月開始降息。同時，目前利率期貨交易員預計今年累計降息至少3次，每次0.25厘，兩周前交易員認為至少會降息5次。

受需求疲軟的20年期美國國債標售，以及聯儲局紀要明確表露對過早降息擔憂的影響，美國債券基金再度下跌，並推動各年期孳息率紛紛回揚。美國10年期國債孳息率反覆升至4.35厘。債市拋售的浪潮再度興起，10年期美債息已返回去年11月底以來高位。

投資者對美國財政部標售的20年期國債興趣減少，迅速引發人們對接下來大量國債發行需求的擔憂，而政府發債是滿足國家龐大的融資需求所必須的。美國政府在未來10年內將出現更巨額赤字，每年的赤字規模相當於國內生產總值（GDP）的5至7%。

曜熊理財策略董事 馬煒喬