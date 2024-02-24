股市估市：A股基本因素有待加強

內地持續出招穩定股市，A股強勁反彈，滬綜指挑戰3,000點關口。A股預計在兩會前夕可續向好，利好港股發展。不過，A股若要向上突破，需要基本因素的轉變，如強刺激經濟方案，以及消費及內房數據好轉。

港股方面，外資長線基金低配港股的背景下，恒指升勢仍傾向短暫，恒生指數初步先看1月高位17,135點。板塊及投資主題上，仍可圍繞高息國企、人工智能（AI）等。至於短期市場焦點包括香港財政預算案及兩會相關消息。

外圍方面，美國1月聯儲局會議紀錄顯示，大多數官員表達關注過快減息的風險。官員認為，政策利率可能達到今次加息周期的峰值，但普遍指出，在通脹可持續向2%回落之前，減息並不合適，通脹降溫的進展可能會停滯。聯儲官員的態度明顯偏向審慎，事實上，美國1月消費物價指數（CPI）、生產物價指數（PPI）及非農就業數據均超預期，印證抗通脹最後一里路緩慢且反覆，打破了市場對於短期減息的憧憬。

重汽受惠卡車需求復甦 部分投資者預計首次減息的時間點一再延後至6月，年內累計減幅一厘，仍多於聯儲局12月會議點陣圖預測的0.75厘。市場關注2月個人消費開支（PCE）物價指數會否同樣指向通脹頑固，左右聯儲局減息決定。

隨着天然氣價回落，天然氣重卡市場高速增長，加上內需方面逐步改善，內地經濟復甦，物流卡車需求穩定增長。出口市場則維持高景氣度，重汽出口業務發展多年，在中東、拉美等高端市場深耕，去年出口佔總銷量約50%，捕捉到海外市場的機遇。

估值上，重汽現價對應2024財年預測市盈率8.5倍，股息率5.65厘，股價上望23元，支持位18.3元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）