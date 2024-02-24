大行觀點：長線投資須克服恐高症

去年12月中旬美國股市創下新高，升勢至今仍未停止，不少投資者或會因可能出現的跌市而大為緊張。在高息環境下，不少投資者在去年轉持更多現金。在股市處於歷史高位之際，投資者或對自己將資金配置到現金之上的這種想法感到忐忑不安，但真的有必要忐忑嗎？

參考1926年以來的股市回報數據分析，結論毋庸置疑是沒有必要的。事實上，股市出現歷史高位的次數比你想像中更為頻密。自1926年1月以來的1,176個月份當中，股市有354個月份創下新高，佔整體時間的30%。

回報差異隨年月累積 平均而言，股市創下歷史新高後的12個月，投資回報可跑贏通脹10.3%，比其餘時間只跑贏8.6%更佳，兩年及三年的平均回報同樣略勝一籌。

若在1926年1月投資100美元到美國股市，到2023年底，該筆投資經通脹調整後的價值將會是85,008美元，相當於每年增長7.1%。相對地，若每逢股市於當月創下新高後便轉持現金，並於其後非新高月份重返股市的話，該筆投資在去年底的經通脹調整後價值僅為8,790美元，足足比一直貫徹股票投資少了90%！以此策略投資的資產組合的經通脹調整回報為4.7%。久而久之，累計的回報差異可以相當大。

股市衝高非沽貨理由 這項研究覆蓋了近100年的數據，比起大部分人所計劃的還要長。然而，即使從較短期的角度來看，若投資者抵受不住股市高漲的驚恐，他們可能錯失的潛在回報也不少。

雖然在股市升至歷史高位時感到緊張是人之常情，但參考以往的情況，選擇在感到不安時放棄股票投資，對財富的損害性可以很大。投資者可以用各種合理原因解釋為何不喜歡投資於股票，但市場處於歷史高位不應是其中之一。

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