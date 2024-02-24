擎天半島7年冧價12%

市區豪宅價格隨大市下挫，九龍站擎天半島套四房單位劈價「兩球」後，以3,300萬元獲承接，相比對上一層同室單位，不足7年跌價約12.7%。

君臨天下減900萬沽 市場消息指出，上述單位為1座中層B室，實用面積約1,243方呎，去年11月以約3,500萬元放售，最後減價約5.7%售出，呎價約26,549元。位於對上樓層的同室戶，面積及坐向相同，2017年中售價約3,780萬元，反映最新成交已跌價約480萬元。

此外，該區近期錄一宗大額買賣，資料顯示，區內君臨天下1座高層A室，實用面積約1,713方呎，連兩個車位以1.06億元登記售出，呎價約61,880元。據了解，上址原叫價約1.15億元，現減價約900萬元轉售，而原業主已於去年9月沽出同層B室，同樣連兩個車位，作價約9,580萬元。

港島區也有大額豪宅買賣，消息稱，東半山曉廬中層A室，實用面積約2,739方呎，連兩個車位，登記成交價9,880萬元，呎價約36,072元。據悉，單位開價約1.08億元，終降價1,000萬元售出。