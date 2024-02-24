太古城市值高位失620億

樓價從高位不斷插水，代理指出，全港市值最大的10個主要住宅屋苑，樓市高峰期有6個市值逾千億元，惟現時只餘下鰂魚涌太古城一個。該屋苑身價亦已大貶值，總市值於約兩年半跌市期間，蒸發近620億元。

美孚海怡等千億不保 中原稱，上述屋苑總市值以近期成交呎價約14,389元計算，該盤屬中產家庭聚居地，惟近年受移民潮及加息等影響，以致市值銳減，相比2021年8月樓市高位所錄約1,910.3億元，現已縮水約32.4%。若將相關虧損金額攤分至屋苑12,686名業主身上，平均每名業主資產貶值約488.2萬元。

此外，期內5個市值失守千億元屋苑，包括荔枝角美孚新邨、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、港島南貝沙灣及天水圍嘉湖山莊。其中以美孚新邨跌幅最大，總市值由約1,363.5億元，大減約34.1%至最新約898.9億元，業主平均縮水約356.5萬元。

以人均損失金額計算，最傷為貝沙灣業主，於兩年半的跌市期間，平均每名業主帳面損失約1,146.8萬元。該盤總市值則下挫約316.7億元或約27.8%，跌至約821.3億元。

近期整體二手樓價有輕微反彈，中原城市領先指數最新報145.82點，較農曆新年前升約0.48%，反映聯儲局及本港主要銀行維持利率不變的當周市況。