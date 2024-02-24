LP6海景兩房成交劈落5字頭

全港二手樓冧價，「5字頭」可買半新盤兩房蝕讓單位。將軍澳日出康城LP6海景戶剛以590萬元成交，原業主5年多帳面虧蝕80.6萬元。

中原柯勇表示，單位為5座低層C室，實用面積約424方呎，成交呎價約13,915元，原業主於2018年10月以670.6萬元購入，帳面貶值約12%。

御半山II期傳貶26% 市場消息透露，屯門御半山II期2A座中層單位，實用面積約454方呎，劈價100萬元，市傳以500萬元轉售，呎價約11,013元，單位約4年帳面貶值約26%。

部分單位更跌穿約8年前一手價。中原王勤學稱，元朗Grand YOHO第1座低層B室兩房戶，實用面積約508方呎，減至750萬元沽出，呎價約14,764元，原業主2016年5月買入，帳蝕68.2萬元。中原胡耀祖指，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層H室套三房戶，議價後以1,015萬元易手，約5年帳面蝕讓約85萬元。

居屋蝕幅亦驚人。該行霍栢雄表示，大埔廣場5座高層F室兩房戶，已補價自由市場以410萬元沽出，呎價約10,406元，約3年帳面貶值達約18%。

美孚4個多月賣平一成 市區屋苑充斥低價盤。香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨8期百老匯街104號中低層凹海單位，累減400萬元，以1,400萬元登記售出，呎價約10,550元，較去年10月初對上一宗同類海景戶成交，跌價約11%。

世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角城市花園2座低層B室，減價92萬元，三房戶僅以868萬元成交，呎價約10,756元，險守一萬元創近年呎價新低。