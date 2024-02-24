長沙灣新盤316萬起

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首批單位刻意調低售價，冀引起市場關注。他形容是次為「釋放潛能價」，認為定價可釋放市場潛能。項目的示範單位今日起開放予公眾參觀，並同日起收票。

最平三房折實630萬 首批單位涵蓋開放式至三房，實用面積199至457方呎。價單提供8種付款方法，扣除最高10%折扣優惠後，共有6伙開放式戶及兩伙一房戶的折實價屬「3字頭」。包括入場戶第1B座3樓16室，實用面積199方呎，折實呎價約15,920元。呎價最低單位為第1A座6樓3室三房戶，實用面積425方呎，折實價約630.6萬元，折實呎價約14,838元。

中原陳永傑認為，區內屋苑租市一向有價有市，料項目有逾3厘租金回報。美聯布少明稱，定價具競爭力，料買家以年輕用家主導。資料顯示，同區對上推出市場的一手項目為曉柏峰，於去年11月推出首批100伙，當時折實平均呎價約17,602元。

事實上，整個Belgravia Place發展項目分兩期，共約1,000伙。現時推出的第1期，由兩座樓高28層住宅大樓組成，涉714伙。主打的一房戶有430伙，佔供應約六成，兩房戶亦有211伙。面積最細的單位為第1B座2樓16室開放式戶，實用面積177方呎，連98方呎平台。項目不設停車位，預計關鍵日期2025年7月31日。

發展商昨向傳媒開放3個交樓標準示範單位，其中一房戶以第1A座23樓10室為藍本搭建，實用面積264方呎。單位層與層之間有約3.5米高，客飯廳特設天花儲物位置，廳區連接開放式廚房，配備家電。露台設有附送的收納櫃，內為洗衣機及乾衣機。單位採半透明玻璃趟門分隔廳區及寢區，浴室設於睡房內。

星凱‧堤岸減價推136戶 鐵路上蓋新盤減價加推，中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨日上載價單7號，提供136伙，若整批單位按最高折扣率可達33.75至35%計，折實平均呎價約18,923元，較對上一張在2021年11月推出的價單6號折實平均呎價約20,905元，低約9.4%。

折實474萬入場 今批單位實用面積228至947方呎，有5伙屬特色戶。價單提供的基本折扣率28.75至30%。同時新設「搶佔先機大行動」售價折扣，首50個先售出的單位有額外5%折扣，按最高折扣率計，折實價474.9萬至2,003.4萬元，折實呎價14,497至21,535元。

是次入場戶為第1座41樓C室開放式戶，實用面積228方呎，折實呎價約20,829元。呎價最低單位為第3座5樓C室連平台三房戶，實用面積912方呎，折實售價1,322.1萬元。發展商指，是次加推屬極高層單位，個別加推的高層戶比早前的低層單位售價低約兩成。

Belgravia Place第1期

首張價單詳情 嘉峯匯累售逾千伙，現僅餘一個頂層特色戶待售。 Belgravia Place最細開放式單位平面圖 星凱‧堤岸提供1,335伙，至今累售約930伙。