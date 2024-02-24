簡訊一覽
●中梁控股(02772)公布，尋求法院批准境外債務重組計劃的申請已於昨日進行聆訊，而法院已頒令批准該計劃，且所有計劃條件均已達成，故債務重組計劃生效日亦於昨日落實。
●南順（香港）(00411)宣布黃祖暉將退任集團董事總經理兼行政總裁，亦不再為董事會成員，自4月18日起生效，該企目前正在物色合適人選填補空缺。
●金地商置(00535)預計，去年底止年度可能錄得純利約兩億至4億元（人民幣‧下同），遠低於2022年的23.11億元純利，主因去年合營及聯營公司的應佔溢利減少。
●時代電氣(03898)公布業績快報，去年盈利約31.05億元（人民幣‧下同），按年增長21.51%，每股盈利2.19元，全年營業總收入216.12億元，按年升19.85%。
●兗煤澳大利亞(03668)公布，去年底止年度純利約18.2億元（澳元‧下同），按年下跌49%，每股盈利1.378元，派末期股息每股0.325澳元。
●康希諾生物(06185)初步核算去年淨虧損14.47億元（人民幣‧下同），比2022年虧損9.09億元擴大近六成，每股虧損增至5.87元，營業總收入更大降逾65%至3.57億元。公司指，虧損增加因新冠疫苗相關收入按年下降；對存貨、應收退貨成本、預付帳款和長期資產計提的減值損失增加等所致。
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