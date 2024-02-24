Booking上季純利跌82%

擁有Agoda、Booking.com等旅遊預訂網站的美國線上休旅平台公司Booking Holdings上季業績增長強勁，於截至去年底止一季收入按年升18.15%，達到47.84億美元。不過，該公司同時受到多地的監管風暴衝擊，包括西班牙的反壟斷監管機構擬對其罰款5.3億美元；以及荷蘭法院裁定該公司要加入當地的退休金計劃，並為員工補交款項。各因素拖累下，上季列帳純利按年跌82.02%至2.22億美元。

或遭西班牙監管罰款 撇除上述罰款等單次因素的影響後，按照非公認會計準則（Non-GAAP）計算，上季經調整純利按年增長17.86%至11.28億美元。行政總裁Glenn Fogel表示，「非常不同意」西班牙監管機構指控Booking.com觸犯反競爭法，並擬處以5.3億美元的罰款。如果處罰擬議成為最終決定，公司將會提出上訴。

業務方面，Fogel表示︰「我們看到計劃於2024年旅行的預訂量強勁增長，初步表明可能會令夏季旅行訂單再創紀錄新高。」不過，這些初步預訂中有很大一部分是可以取消，因此未能得出肯定的結論。財務總監David Goulden則補充，預期今年全年總預訂金額（Gross bookings）增長會稍高於7%，此預測已考慮中東以巴衝突持續對訂單產生約1%的負面影響。

另該公司預計，本季度經調整的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）介乎6.8億至7.2億美元，以中位數計按年增長19%；EBITDA利潤率料20%，按年擴一個百分點。Goulden表示，預期利潤率上升主要是因為市場推廣費用的增幅將會慢於收入。

料業績增速超疫前 展望全年，預計總預訂金額、收入、調整後EBITDA和每股盈利的增長速度，都將快於新冠疫情爆發前的2019年，且未來EBITDA利潤率逐年擴大。