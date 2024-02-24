HKTVmall傳拖欠貨款 反駁有10億流動資產

本港網購平台HKTVmall的社交平台專頁出現大批自稱商戶的留言，直指其未有依期結付上月貨款予商戶，卻要商家出貨。創始人王維基回貼稱會了解事件，又對一則「大家都驚餐懵」的留言回應道︰「驚？我們年中公佈（布）的財務報表，有10億（元）現金和流動資產」。

強調按合約畀錢 HKTVmall方面亦稱，財務狀況穩健，並根據合約發出貨款。由於每間商戶收取貨款的次數不同，因此合約列明於發放周期報表後會發出貨款。每月的最後一天為截數日，財務部一般於截數日後的10至15個工作天內，經電郵發放周期報表及貨款予商戶。這些結算、發放貨款、續約安排已實行一段時間，並不是新增安排。

另外，商戶如果終止合約，須於合約終止期前3個月提出申請；商戶加入HKTVmall的第一年，會於合約終止期3個月之前發送通知，提醒商戶有關續約的安排；而第二年合約則會自動續約。