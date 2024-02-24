滬綜重越3千關 8連揚4年最強

中央接二連三出招修復市場情緒，帶動A股龍年開局強勢，滬綜指周五再升0.55%，收報3,004點，為今年首次收於3,000點樓上，全周累升4.84%，計及農曆新年前的升浪，連升8個交易日，創4年最長升浪，累升11.2%。

深首現ETF規模破千億 一眾內銀股繼續做升市功臣，4大內銀又以農業銀行最勁，收升1.43%；跟華為合作設計「問界」電動車的賽力斯更升停板，升幅達10%，收報78.62元（人民幣‧下同）。另英偉達及Sora概念股均獲資金追捧，煤炭、電訊等則向下。外資透過滬深股通則淨賣出9,243萬元，結束連續兩日淨流入。

市況好轉，深交所亦迎來首隻收市規模達千億元的股票交易所買賣基金（ETF），Wind數據顯示，截至2月22日收市，嘉實滬深300 ETF規模為1,001.35億元，較年初增長近145.67%。它本身被視為國家隊托市使用的ETF。深成指昨升0.28%，收報9,069點，同樣連升8日。

中國證監會首席檢查官兼稽查局局長李明表示，將透過全方位監控、大數據碰撞、智慧化分析等多維技術手段建構「穿透式」線索篩選體系，對操縱市場、內線交易行為進行精準辨識、嚴厲打擊。

中證監：IPO沒倒查10年 他又指，會積極推動修訂《證券法》，提高行政處罰幅度，建立集體訴訟制度，同時堅持對證券服務中介機構「一案雙查」。

有傳當局對首次公開招股（IPO）倒查10年，即追查新股過去10年財務數據，中證監首席風險官嚴伯進昨指，目前沒有倒查10年的安排，但將大幅提高擬上市企業現場檢查比例。

半夏投資創始人李蓓籲投資者不要重返又小又貴又垃圾的小型股及蚊型股，批評它們無長期投資價值，僅適合「割韭菜」，之前呈強的經濟環境、制度環境和供需將發生深刻逆轉，依據包括「新任村長」（應指中證監主席吳清）的監管思路等。