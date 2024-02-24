華新盤價挫7個月 房企欠債難根治

上月68城市二手樓全跌價 內地本周大手調減樓按貸款利率，已為全城熱議的救樓市新招，不過，1月份70個大中城市的一手及二手住宅樓價指數按年跌勢未止。有外媒用國家統計局的數字測算，上月整體新盤樓價按月再跌0.3%，連跌7個月，比去年12月跌幅略為收窄0.1個百分點，隨即引發業界意見爭持不下，分別認為樓價出現改善信號、復甦節奏仍然落後的正反意見，惟不斷拋出以價換量的房企，似仍難根治欠債問題。

上海救市見效 深圳「雙降」 國家統計局昨公布，今年首月70個大中城市新建商品住宅樓價指數按年下降的城市有53個，比去年12月多5個，二手住宅售價則全部按年下跌。單看一線城市的新樓售價，雖然北京、上海分別漲1.3%及4.2%，但大灣區的廣州和深圳進一步急挫3.6%和4.1%，特別是深圳一、二手樓「雙降」情況加劇；而靠近香港的二線城市惠州新建商品住宅，更按年跌4.7%。

諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，今年1月上海樓市限購政策局部鬆綁等動作頻頻，在改善性住房需求的支撐下，上海新盤樓價漲勢持續強勁，按月升幅擴至0.4%，是4大一線城市中唯一錄升勢的城市。

按月而言，新盤及二手樓售價下跌的城市分別為56個及68個，比去年12月各減少6及兩個，被視為久候多時的樓價正面信號，即房價上漲城市數量增加，為近11個月來首次。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，二手樓價一改此前全線疲軟的狀態，既說明買樓需求開始逐漸釋放，也意味樓價調整到位，對多地樓市或有啟發作用。典型的旅遊熱門城市昆明、三亞二手樓售價按季上漲0.3%、0.2%，關榮雪相信，主因年初開局旅遊度假的熱情帶動。

華南城境外債主擬告大股東 不過，即使二手樓價逐步趨穩，近年房企積聚多時的債務壓力仍難一時紓解，甚至將眾多開發商債權人推向行動升級的邊緣。

大行野村認為，試圖重振內地樓市的有效方法，始終是由人民銀行出手提供資金幫助交付已預售但未交付的住宅。

1月大灣區樓價挫