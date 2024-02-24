華新盤價挫7個月 房企欠債難根治
上月68城市二手樓全跌價
內地本周大手調減樓按貸款利率，已為全城熱議的救樓市新招，不過，1月份70個大中城市的一手及二手住宅樓價指數按年跌勢未止。有外媒用國家統計局的數字測算，上月整體新盤樓價按月再跌0.3%，連跌7個月，比去年12月跌幅略為收窄0.1個百分點，隨即引發業界意見爭持不下，分別認為樓價出現改善信號、復甦節奏仍然落後的正反意見，惟不斷拋出以價換量的房企，似仍難根治欠債問題。
上海救市見效 深圳「雙降」
國家統計局昨公布，今年首月70個大中城市新建商品住宅樓價指數按年下降的城市有53個，比去年12月多5個，二手住宅售價則全部按年下跌。單看一線城市的新樓售價，雖然北京、上海分別漲1.3%及4.2%，但大灣區的廣州和深圳進一步急挫3.6%和4.1%，特別是深圳一、二手樓「雙降」情況加劇；而靠近香港的二線城市惠州新建商品住宅，更按年跌4.7%。
諸葛數據研究中心高級分析師關榮雪表示，今年1月上海樓市限購政策局部鬆綁等動作頻頻，在改善性住房需求的支撐下，上海新盤樓價漲勢持續強勁，按月升幅擴至0.4%，是4大一線城市中唯一錄升勢的城市。
按月而言，新盤及二手樓售價下跌的城市分別為56個及68個，比去年12月各減少6及兩個，被視為久候多時的樓價正面信號，即房價上漲城市數量增加，為近11個月來首次。
易居研究院研究總監嚴躍進表示，二手樓價一改此前全線疲軟的狀態，既說明買樓需求開始逐漸釋放，也意味樓價調整到位，對多地樓市或有啟發作用。典型的旅遊熱門城市昆明、三亞二手樓售價按季上漲0.3%、0.2%，關榮雪相信，主因年初開局旅遊度假的熱情帶動。
華南城境外債主擬告大股東
不過，即使二手樓價逐步趨穩，近年房企積聚多時的債務壓力仍難一時紓解，甚至將眾多開發商債權人推向行動升級的邊緣。
華南城(01668)本月初公布不會支付兩筆美元優先票據贖回款項及利息，昨有外媒報道指，一批華南城境外債權人，擬在香港法院起訴華南城大股東深圳市國資委下的特區建發集團，日前則有外媒消息指，該批境外債權人擬委託律師事務所已去信香港證監會要求介入調查等。
另外，中國恒大(03333)旗下恒大地產新增一則股權凍結訊息，凍結股權數額4.18億元人民幣，股權被執行的企業為恒大地產集團銀川公司，凍結期限自2024年2月21日至2027年2月20日，執行法院為湖北省宜昌市中級人民法院。
大行野村認為，試圖重振內地樓市的有效方法，始終是由人民銀行出手提供資金幫助交付已預售但未交付的住宅。
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