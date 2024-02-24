中美傳洽防新興市場債違約潮

中美經濟工作組第三次會議於本月初進行會晤時，兩大國家對於合作應對共同挑戰明顯不抗拒，市傳雙方當時曾討論新措施，防止新興市場主權債務爆違約潮。中國外交部發言人毛寧昨稱，中方始終高度重視發展中國家主權債務問題，冀幫助緩解發展中的國家債務負擔，促進可持續發展。

外媒報道指，中美雙方尋求紓緩發展中國家每年逾4,000億美元債務負擔，並尋求高息債務的替代方案，新措施包括預先延長相關國家的貸款期限，或增加世界銀行和其他多邊銀行的融資，以免違約，且關鍵在於在各國出現主權債務違約前推出措施，與債權人進行債務重組談判。

毛寧指出，上述債務措施等具體問題，宜向主管機關了解，惟強調中方積極參與二十國集團（G20）緩債倡議共同框架等合作，中美兩國會透過多邊渠道，就債務問題保持溝通。

消息又指，中美目標擬於今年11月在巴西舉行的G20峰會上提出方案，相關討論仍處於早期階段，目前仍未清楚能否產生任何具體成果。美國財政部拒絕證實討論的具體內容，但重申美方經常與中方討論主權債務問題，亦與許多國家討論如何確保國際金融架構滿足低收入國家的融資需求

內地上月吸資1127億 與此同時，外資正悄悄重返內地市場，中國實際使用外資金額扭轉連挫兩個月的頹勢，今年開局元月狂吸逾千億元（人民幣‧下同），高達1,127.1億元，按月升20.4%，但按年仍跌11.7%。昨日國務院常務會議已召開，提及會研究更大力吸引及利用外資的舉措，因外商投資是推動內地與世界經濟共用發展的重要力量，會將穩外資列作今年經濟工作的重要發力點。