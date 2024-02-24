Reddit申下月美上市 揭OpenAI CEO持股
美國著名網絡社群平台Reddit正式遞交上市申請，計劃3月於紐約證券交易所（NYSE）掛牌，股票代號為「RDDT」。根據其招股書，持有最大股權的為Advance Magazine Publishers，佔股約30.1%；其次則為佔股11%的騰訊控股(00700)，惟更令人意外的是，OpenAI行政總裁（CEO）阿爾特曼（Sam Altman）原來是第三大股東，持股約8.7%。
據了解，阿爾特曼與Reddit有長期聯繫，跟其聯合創始人Steve Huffman和Alexis Ohanian為舊識，阿爾特曼甚至曾短暫擔任過臨時行政總裁。
去年虧損縮至7億
文件顯示，Reddit成立於2005年，去年第四季平均每日活躍獨立訪客數目為7,310萬人。截至去年底止一年，該公司虧損收窄至9,082.4萬美元（約7.08億港元），2022年虧損1.58億美元（約12.3億港元）。據報該公司2021年曾秘密遞交上市申請，惟遲遲未有後續動作。
Reddit作為著名網絡討論區，其地位類似於香港的連登討論區、台灣的PTT。在金融界，Reddit亦有着極大的影響力，該平台上的「r/WallStreetBets」社群，在2021年初時曾有大量散戶聯合發起針對GameStop股票的「挾淡倉」行為，最終導致多隻對沖基金爆倉，事件亦引起全球關注。公司今次招股特意讓一批「Reddit仔」認購。
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