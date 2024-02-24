Reddit申下月美上市 揭OpenAI CEO持股

據了解，阿爾特曼與Reddit有長期聯繫，跟其聯合創始人Steve Huffman和Alexis Ohanian為舊識，阿爾特曼甚至曾短暫擔任過臨時行政總裁。

Reddit作為著名網絡討論區，其地位類似於香港的連登討論區、台灣的PTT。在金融界，Reddit亦有着極大的影響力，該平台上的「r/WallStreetBets」社群，在2021年初時曾有大量散戶聯合發起針對GameStop股票的「挾淡倉」行為，最終導致多隻對沖基金爆倉，事件亦引起全球關注。公司今次招股特意讓一批「Reddit仔」認購。