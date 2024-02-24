港稅前溢利年飆77％ 貢獻集團1/3
香港繼續是為渣打集團(02888)貢獻最多收入及盈利的市場，去年第四季港區稅前基本溢利4.43億美元，按年增長35.06%，全年計更大增77.13%至18.51億美元（約144.37億港元），相當於集團全年稅前基本溢利的32.59%。
信用卡簽帳跨境業務理想
管理層表示，隨着香港經濟復甦，優先理財新客戶數目倍增，以及信用卡簽帳錄強勁增長。香港發揮超級聯繫人的角色，由內地走入香港的跨境業務收入，以及利用香港作跳板走到東盟的跨境業務收入，均顯著增長。
此外，亞洲地區去年全年稅前基本溢利為47.4億美元，按年升31.08%；非洲及中東地區稅前溢利為13.11億美元，按年增65.53%。歐洲及美洲地區稅前基本虧損3.3億美元，2022年度則錄盈利8.34億美元。
另外，按照客戶類別劃分，集團的企業、商業及機構銀行業務（CCIB）於去年第四季的貢獻最多，季內錄稅前基本溢利12.66億美元，按年增長30.38%，全年計則增長36.24%至54.36億美元。至於個人、私人及中小企業銀行業務（CPBB）去年第四季多賺11.81%至4.45億美元；全年則增長56.12%至24.87億美元。
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