產經

渣打派息勁 英曾飆一成

渣打計劃展開新一輪10億美元回購。 渣打計劃展開新一輪10億美元回購。
渣打計劃展開新一輪10億美元回購。
上季稅前多賺62% 承諾3年回饋股東390億
渣打集團(02888)去年第四季按基本基準計的稅前溢利按年增長62.96%至10.56億美元，超過市場預期。集團除宣布派末期息每股21美仙，繼而讓全年派息按年增50%，又計劃展開新一輪10億美元的回購。連同今年起3年向股東回饋最少50億美元（約390億港元）的承諾，帶動股價午後飆升，收市升3.65%，以62.45元的全日最高位收市；倫敦股價更曾飆10.27%，折合報66.33港元，較港收市價高6.21%，跟滙豐控股(00005)績後表現截然不同。
受惠加息周期、財富管理業務表現理想、信貸減值大幅減少，渣打去年第四季扣除減值及稅項前的經營溢利按年增13.04%。期內，經營收入增長6.88%至40.24億美元，淨利息收入增長6.03%至23.92億美元，淨息差按季改善至1.7%。
渣打去年第三季盈利一度因為對持股16%的渤海銀行(09668)作近7億美元減記而倒退，上季集團再對渤海持股作1.5億美元減值準備，以反映「銀行業所面對的挑戰和中國內地房地產市場的不確定性」。渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，只是眼見過去兩、三個月內地經濟未有大幅反彈，而採取較保守的預期。
內房敞口降 再撥備
洪表示，渣打的內房敞口已由2021年底的40億美元，降至目前的25億美元。目前88%的內房不良貸款已作撥備，他不排除未來進一步撥備的可能性，但相信不會太多。他重申，內房最壞時間已過去，只是復甦需時，重申對內地經濟長遠前景有信心。渣打去年為內房作2.82億美元撥備，按年減逾半，集團全年信貸減值按年減逾36%至5.28億美元。
全年計，渣打列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年增18.83%；基本稅前溢利則按年增22.24%至56.78億美元。
估今年淨利息收入仍升
雖然市場預期美國今年減息，但渣打仍預計今年的淨利息收入介乎100億至102.5億美元，意味較去年的95.57億美元仍有提升空間。集團並預期今年至2026年期間經營收入每年增5至7%，今年則貼近這範圍的頂端。管理層並表示，一旦踏入減息周期，屆時對貸款、財富管理產品需求以至投資胃納皆有幫助，冀帶動集團全年非利息收入增長。
渣打行政總裁溫拓思稱，集團將致力可持續地締造更高的回報，專注於推動收入增長及改善經營槓桿，務求於2026年令有形股東權益回報（RoTE）達至12%；去年集團RoTE為10.1%。渣打承諾，繼續提高每股全年股息金額，計劃於2024至2026年向股東累計回饋最少50億美元，包括股息及回購。
該行又提出「提效增益」（Fit for Growth）的計劃改善經營槓桿，重點之一乃未來節省15億美元的開支。溫拓思明言對其股價表現不滿意，又謂市場總是「覺得渣打很難把事情做好，但這項計劃有望解決這個問題」。
洪丕正（中）重申，對內地經濟長遠前景有信心。左為渣打香港區行政總裁禤惠儀，右為亞洲區財務總監華實廉。洪丕正（中）重申，對內地經濟長遠前景有信心。左為渣打香港區行政總裁禤惠儀，右為亞洲區財務總監華實廉。
洪丕正（中）重申，對內地經濟長遠前景有信心。左為渣打香港區行政總裁禤惠儀，右為亞洲區財務總監華實廉。
渣打去年第四季業績渣打去年第四季業績
渣打去年第四季業績
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc