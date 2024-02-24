渣打派息勁 英曾飆一成

受惠加息周期、財富管理業務表現理想、信貸減值大幅減少，渣打去年第四季扣除減值及稅項前的經營溢利按年增13.04%。期內，經營收入增長6.88%至40.24億美元，淨利息收入增長6.03%至23.92億美元，淨息差按季改善至1.7%。

內房敞口降 再撥備 洪表示，渣打的內房敞口已由2021年底的40億美元，降至目前的25億美元。目前88%的內房不良貸款已作撥備，他不排除未來進一步撥備的可能性，但相信不會太多。他重申，內房最壞時間已過去，只是復甦需時，重申對內地經濟長遠前景有信心。渣打去年為內房作2.82億美元撥備，按年減逾半，集團全年信貸減值按年減逾36%至5.28億美元。

全年計，渣打列帳基準稅前溢利為50.93億美元，按年增18.83%；基本稅前溢利則按年增22.24%至56.78億美元。

估今年淨利息收入仍升 雖然市場預期美國今年減息，但渣打仍預計今年的淨利息收入介乎100億至102.5億美元，意味較去年的95.57億美元仍有提升空間。集團並預期今年至2026年期間經營收入每年增5至7%，今年則貼近這範圍的頂端。管理層並表示，一旦踏入減息周期，屆時對貸款、財富管理產品需求以至投資胃納皆有幫助，冀帶動集團全年非利息收入增長。

渣打行政總裁溫拓思稱，集團將致力可持續地締造更高的回報，專注於推動收入增長及改善經營槓桿，務求於2026年令有形股東權益回報（RoTE）達至12%；去年集團RoTE為10.1%。渣打承諾，繼續提高每股全年股息金額，計劃於2024至2026年向股東累計回饋最少50億美元，包括股息及回購。

該行又提出「提效增益」（Fit for Growth）的計劃改善經營槓桿，重點之一乃未來節省15億美元的開支。溫拓思明言對其股價表現不滿意，又謂市場總是「覺得渣打很難把事情做好，但這項計劃有望解決這個問題」。

洪丕正（中）重申，對內地經濟長遠前景有信心。左為渣打香港區行政總裁禤惠儀，右為亞洲區財務總監華實廉。 渣打去年第四季業績