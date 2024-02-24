基金博美經濟續強 棄債買股 道指高開

美國股市表現強勁，加上聯儲局似乎仍不急於減息，使美股回報跑贏美債。雖然目前美國國債的孳息率仍相當吸引，但有基金經理表明已棄債買股，原因是美國經濟「不着陸」的機率正在上升。假如經濟保持強勁，聯儲局最終可能不用減息，押注受惠於經濟表現的股票是更好的策略。

美10年期債息兩個月新高 富達國際投資組合經理George Efstathopoulos接受外媒訪問時表示︰「我們預計不會再出現經濟衰退。」現時通脹已大幅回落，經濟保持不俗增長，勞動市場也仍然穩健，他認為美國經濟「重新加速」的迹象，比起放緩更加明顯。而他所管理的投資組合中，於去年12月已經出售了大部分的10年期及30年期美國國債，並且轉向股票等資產。

多位聯儲局官員亦再三重申不急於減息的說法。理事沃勒明言，可能要才「多等幾個月的數據」，以此確認通脹真的能夠回落至2%的目標水平，才會支持減息。副主席傑斐遜亦指出，雖然今年內有可能會減息，但過度寬鬆的貨幣政策可能會令通脹停止回落甚至逆轉。

今年對貨幣政策沒有投票權的費城聯儲銀行行長哈克，同樣認為不應太早下調利率，並且警告不要對立即減息有所期待。

美股周五早段向好，道指曾升178點，報39,247點；標指升19點，報5,106點；納指升33點，報16,075點。美國10年期國債孳息率曾高見4.353厘，創兩個月新高。

英偉達市值突破兩萬億美元 投資銀行高盛亦推遲了對美國首次減息時間點的預期，最新估計6月才會開始減息（先前為5月），而對全年減息次數的預測亦從5次減少至4次。

企業消息方面，備受關注的英偉達（Nvidia）股價早段曾升4.9%，高見823.94美元，市值突破兩萬億美元。此前多家投資銀行如Benchmark、Keybanc、Bernstein等，都把英偉達的股價目標上調至1,000美元或以上，瑞銀卻反其道而行降至800美元。

另外，電商巨頭亞馬遜據報將推出一個主打平價產品的直銷電商平台Bazaar，目前該平台已開始對入駐的賣家展開培訓。Bazaar目前主要拿下的第一個市場是印度。分析認為，亞馬遜此舉或許是應對拼多多旗下Temu，以及Shein等低價電商平台在國際市場上的威脅。亞馬遜早段曾升0.45%。