MPF資金棄港股赴美日

境外股市升勢凌厲，連香港人退休「老本」強積金（MPF）也顯著由港股流出。根據顧問公司GUM數據，今年1月MPF淨資金轉出最多的是香港股票基金，達12.35億元，大中華股票基金緊隨其後，達9.25億元。然而，1月實際上有13.5億元轉入股票基金，資金淨流入最多的是美國股票基金，達31.4億元；而日本股市近期屢現強勢，故也見2.98億元流入日本股票基金。

上月強積金淨流入最多的基金類別，尚包括預設投資策略（懶人基金）中的核心累積基金（8.07億元）、環球股票基金（6.73億元）、環球債券基金（3.61億元）。1月MPF市場總資產下跌1.7%至1.12萬億元。

券商撐日經上42000 GUM策略及分析師雲天輝指出，從1月資金轉換結果可見，成員偏好去年成績較好的基金類別，如美股基金和懶人基金的核心累積基金。不過，上月美國通脹數據超出預期，第一季減息預期下降，基金波幅有機會變大。作為超長線的退休投資，應以長線投資的角度看待強積金，不應過分預測最佳的入市時機來追逐市場波動。

日本股市昨日假期休市，但日經平均指數年初至今累計上升16.83%。本周初美銀證券已將日經指數年底目標由38,000點調高至41,000點。想不到三井住友銀行旗下的SMBC日興証券昨日看得更牛，其首席股票策略師安田光認為，7至9月日經指數將上漲至42,000點，原因包括美國或於夏天減息，資金將流入股市等投資。而如果美國的設備投資活力提高，日本的相關企業也會受益。

他又指，通貨緊縮環境和較低的市帳率長期令日股出現折讓，但這些因素正在逐漸消失。日企利潤上升，加上日本金融廳要求大型財保公司加快速度拋售交叉持股股票，以及不少公司回購股票等，都支持股價上漲。