港股連升3周 北水7日買269億

港股連升3日後回氣，恒生指數周五衝上17,000點關遇阻，收市微跌17點或0.1%，惟全周仍升385點或2.36%，連升3周，為去年6月以來最長升浪。「北水」亦繼續追捧港股，昨再淨流入逾64億元，屬連續第7日流入，累積流入金額有269.87億元。

恒指低開88點或0.52%後，一度拗腰倒升152點，高見16,895點，惟指數午後好淡爭持，最終收報16,725點，全日成交金額縮至960億元。另全日沽空比率為17%。

大行中信里昂將港交所目標價下調20%至297元，預測該所去年第四季稅後盈利按年倒退5%，而每股盈利今年會跌1%，明年始回升4%，但由於盈利有防守性、股本回報率（ROE）改善且估值高，維持「買入」評級。

瑞銀維持其「沽售」評級，目標價7.5元，指由於個人電腦（PC）需求疲軟及伺服器業務虧損未止，削其3月止第四財季的業績預測，並指人工智能（AI）個人電腦業務增長需時，而且美國政府對AI伺服器圖像處理器（GPU）供應的限制令人憂慮聯想有關產品的前景。

滙豐環球研究看法則較樂觀，預期集團2024至2026財年的盈利年均複合增長率為45%，所以將目標價上調至11.7元，維持「買入」評級。