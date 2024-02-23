中港經濟同病憐 最怕通縮叩門來

中國整體經濟增長放緩，資本市場不振。過去內地經濟好景，香港可以「子憑母貴」；可如今內地經濟不景氣，母子連體，香港當然不能置身事外，更甚是同時備受衝擊。依賴外部對中國資產需求的香港新股市場一潭死水，就是最好的寫照。如今內地物價已連月錄得負增長，香港最新的通脹亦見回落，最怕是這個趨勢在年內持續，則通貨收縮敲門而至，絕非危言聳聽，可對比廿多年前的通縮周期，今次的危機只怕更難治理、影響更廣更深！

中國股市基本上已低沉一段頗長日子，弱勢既成，即使近期內地打出組合拳刺激經濟，並全方位限制股市拋售沽壓，但對於刺激資金需求面仍未見太大突破，靠「國家隊」撐場，關鍵之一乃民營經濟尚未能重現昔日活力。事實上，內房危機需時化解，固定資產投資必受影響，居民消費與投資態度審慎，從今個春季民眾出遊「慳荷包」，只觀賞、少購買的消費降級情況得到印證。如何擴大政策力度，針對性刺激需求，擺脫通縮壓力，是內地當局急須正視的棘手問題。

至於香港，股市走勢一浪低於一浪的格局未變，更甚是港府似乎毫不在意樓市下跌，至今仍不肯全面撤銷過時的樓市辣招，低價批地推冧地價。高息環境本就加重了地產投資的成本，偏偏港府忠言逆耳放任樓市下跌，削弱企業與市民應對經濟逆風的能力，負面財富效應也加重整體市場需求收縮的壓力。

景氣差，市民消費意欲和能力大減，本地消費不振，有錢都北上花費；黃金地段商舖市道冷清，品牌名店生存不了，反而惠及民生的兩餸飯店開到成行成市。若年內資產價格持續下滑，需求進一步收縮，物價易跌難升，甚至有機會跟隨內地陷通縮危機。

香港對上一個通縮周期，在1998年末季至2004年年中，背景是亞洲金融風暴及疫情衝擊，為時逾5年之久，期間經濟增長失速，股、樓等資產價格大跌，物價更低都無法刺激需求，負資產令人惶恐不安，相信不少港人仍印象深刻，也不希望這些苦日子再次重臨。

作為國際都會，香港須有高質素的財金專業人才為產業謀發展、為經濟把脈。但依這些年的經濟表現來看，港府在處理經濟問題方面力有不逮，未盡人意。一旦股、樓二市皆大冧，經濟增長更無以為繼。可有別於廿年前，如今香港與內地城市競爭差距已大大拉近，與地區城市的競爭又因為中美博弈而被削弱優勢，加上港府財政狀況大不如前，千億赤字似在常態化，只怕眼前的經濟危機更複雜難解。

今年初中國資本市場出亂子，證券監管部門舵手即換人。反觀香港股、樓在危，港府官員是否須問責？畢竟香港市場獨特優勢在於「高效」，若財金政策長期不到位，將影響香港經濟的長遠競爭力。有關當局落實支持香港發展，就得謹而慎之檢視和監督港府的經濟工作成效，香港已沒有太多本錢再蹉跎下去，保整體市場穩定，提振信心，團結力量，始有條件當好作為中國的國際金融中心重任。