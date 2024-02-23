板塊分析：全球手機銷量回暖可期

中國信通院表示去年內地手機總出貨量按年增長6.5%至2.89億部，其中5G手機按年增加11.9%至2.4億部。去年國產品牌手機出貨量按年上升1.1%至2.31億部，佔手機總出貨量的79.9%。

至於國際數據公司（IDC）表示，內地於去年第四季的智能手機市場出貨量按年增長1.2%至7,363萬部，為連續10個季度按年錄得下跌後首次反彈，而去年全年出貨量按年下跌5%至2.71億部，創近10年來最低出貨量。

內地高端市場銷售好轉 IDC認為，去年第四季市場回暖，主要受到高端產品的銷售支持，中低端產品的銷情未見改善。目前市場的需求來自一至三線城市的高端人群，而佔據大部分市場份額的中低端用戶換機需求無法完全釋放。其中蘋果公司（Apple Inc.）成為內地去年第四季及全年出貨量冠軍，主因iPhone手機在第三方渠道上有較大幅度的降價促銷，因此吸引了需求。

去年上半年內地經濟尚未恢復，整體手機市場處於低迷狀態，下半年隨着經濟逐漸改善及市場對手機需求提升，令手機市場開始好轉，但廠商對出貨量的態度仍然審慎。

另外，IDC的報告顯示去年全球智能手機出貨量按年下跌3.2%至11.7億部，當中iPhone的出貨量按年增加3.7%至2.35億部，超越三星電子，成為全年出貨量最多的手機企業，市佔率升至20.1%。而三星去年的手機出貨量按年下跌13.6%至2.26億部，市佔率下降至19.4%。

未來全球的手機品牌將面臨更激烈的競爭，但預期智能手機將繼續升級，而換機潮亦會重臨，因此預期今年全球智能手機出貨量將會扭轉跌勢，並有望錄得增長。

IDC預計，今年智能手機出貨量將按年增加5.9%，未來5年的年均複合增長率為2.6%，並相信Android（安卓）手機出貨量的增長會較iPhone高，料Android手機未來5年的年均複合增長率為2.8%，2027年出貨量或達到11.2億部；而iPhone未來5年的年均複合增長率為1.8%，2027年出貨量或為2.5億部。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）