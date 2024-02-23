專家樓評：綑綁式貸款增轉按難度

近日有一個客戶求助，他買了一個價值700萬元的新盤打算承做按揭，他沒有收入證明只能作資產審批，而本身有一個正在按揭中的物業，故此最多只能夠做四成按揭（即貸款額280萬元）。不過現時他只持有大約200萬元現金，故未能完善解決新物業的按揭安排。

住宅按揭涉商業貸款 經了解後，發現客戶現時持有一個物業，雖然仍有按揭在身，但經估值後該物業大約可套現300多萬元，若果成功為該物業轉按套現，客戶便能應付新物業的按揭事宜，客戶認為此方法可行。

不過，當進一步向原銀行釐清該物業的尚餘按揭貸款額時，銀行方面指出客戶的物業是跟其母親及弟弟各自的物業，合併為一個按揭貸款去處理，屬於「綑綁式貸款」。

其實銀行較少用這種方法去處理住宅按揭，除非當中涉及商業貸款，果然不出所料，原來客戶一家經營生意，一直都以該銀行為主要銀行，故此當時客戶、母親和弟弟在同一時期各自購入新盤物業並承做按揭，就經由銀行的商業部「一籃子」去處理，亦發現這個「綑綁式貸款」除了按揭外，亦包含了活期貸款、定期貸款和透支等商業貸款。雖然客戶一家已清還了有關的商業貸款，但銀行表示，若要轉按套現就要3個物業同時轉走以清還整筆按揭貸款，不能作部分還款只轉走客戶的物業。

須全數物業一併套現 經過重新再作估值及計算後，客戶、母親及弟弟各自的物業分別可以套現200萬至300多萬元，若成功辦理轉按套現，屆時客戶新物業便能全額支付而毋須承做按揭。

然而，要由「綑綁式貸款」再逐個分拆處理按揭過程相對複雜，坊間部分銀行不願意接受其申請，最終客戶經協助下找到一間大型銀行跟進，先將當中細節向銀行方面解釋，免卻銀行審批部因資料複雜而產生誤會影響按揭批核。

不過，銀行亦要求客戶、母親及弟弟簽一份聲明，內容表明3人是以個人的資產批出按揭貸款，並沒有互相作為擔保，最終銀行成功分別為3個物業批出按揭貸款，實際按息為4.125厘，並有貸款額1%的現金回贈。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣