公居屋市況：耀安邨未補價125萬沽 料平絕馬鞍山
樓價持續向下，未補價第二市場公屋愈賣愈平。馬鞍山耀安邨單位劈價約16.7%，僅以約125萬元售出，料平絕全區。
消息指出，該屋邨耀和樓中層33室，實用面積約369方呎，以約150萬元未補價放售，終減約25萬元售出，呎價約3,388元。據香港房屋委員會資料，上述售價為該屋邨2020年11月後逾3年低位，成交呎價更屬2014年8月後約9年半最低。
南昌邨無契樓搶高26%拍出
此外，昨日拍賣場有公屋以低價易手。忠誠拍賣昨拍賣售出深水埗南昌邨昌安樓高層11室，屬法院令物業，不提供樓契，實用面積約494方呎，拍賣開價174萬元，獲兩組買家搶高約26.4%，以220萬元成交，呎價約4,453元。據房委會資料，屋邨對上一宗同面積單位成交於去年3月錄得，當時作價373萬元，上述無契樓做價，大幅低約41.1%。
至於港島區未補價居屋亦「2字頭」有貨，中原郭詠媚表示，香港仔鴻福苑鴻澤閣中低層5室兩房戶，實用面積約407方呎，以222萬元成交，呎價約5,455元。
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