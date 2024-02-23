新界上車盤頻冧價

嘉湖賣320萬逾7年最平 沙田中心貶24% 經濟不穩，物業資產日日貶值，上車盤同樣難捱。天水圍嘉湖山莊兩房成交價最新跌至320萬元，做價料屬屋苑2016年後的逾7年最低。沙田中心兩房戶也同時失守，近日劈價至423.8萬元成交，約4年帳面顯著貶值約24%。

市場消息透露，上述嘉湖山莊樂湖居9座低層單位，實用面積約448方呎，最初曾叫價375萬元，最終成交呎價約7,143元。據了解，該單位2016年時購入價近300萬元，現帳面仍升值約7%。代理行資料顯示，屋苑2017年至今未錄低於330萬元以下的買賣登記。

沙田上車盤大跌價。中原黎宗文表示，沙田中心海寧大廈中層E室，實用面積約288方呎，去年11月開價約548萬元，今年1月減至460萬元，最終累減124.2萬元，以呎價約14,715元易手。原業主於2020年以558萬元購入，帳面蝕讓約134.2萬元。

專才450萬購聚康 近日二手市場蝕讓幅度普遍由兩成「起跳」。該行鍾宏遠指，屯門聚康山莊1座中層D室兩房戶，實用面積約428方呎，減價50萬元，獲內地專才以450萬元承接，呎價約10,514元。成交單位3年多帳面跌價約23%。

消息稱，元朗錦田北PARK YOHO Milano第33B座中層單位，以578萬元賣出，呎價約11,031元。單位2018年購入，現時帳面貶值約25.4%。

另方面，大單位樓價顯著回落。美聯黃錦瀚表示，沙田第一城6座中高層A室，實用面積約819方呎，套三房連工人房設計，開價888萬元，減價至833萬元成交，呎價約10,171元。資料顯示，同座較低層同室單位，2021年以1,138萬元登記售出，相較之下樓價回落約26.8%。

尚城劈512萬易手 中原王勤學則稱，元朗洪水橋尚城1座中層C室四房戶，實用面積約958方呎，2019年開價1,250萬元，近期減至790萬元，最後累劈512萬元，以738萬元易手，呎價約7,704元，做價創同類型單位6年半新低。

港鐵上蓋屋苑也重災。美聯羅航星指，大圍名城5座右翼中低層A室，實用面積約679方呎，曾叫價1,100萬元，龍年後減至940萬元，剛以938萬元成交，呎價約13,814元。同類型單位樓價近年罕見低於千萬元。

近日上車盤低價成交個案