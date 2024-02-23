持牌代理6年最少

持牌代理人數持續減少，據地產代理監管局最新數據，截至上周五代理人數錄39,051人，近6年最少，相比1月底，短短半個月再少258人，今年暫已累積流失524人。

該局主席蕭澤宇稱，代理人數有持續下跌迹象，局方會密切留意情況，要掌握更多數據方可了解整體趨勢。

分行半月再關10間 分行數目亦持續縮減，本月上半月再少10間，最新錄6,795間，為逾6年最少，與去年12月底比較，今年約一個半月時間已收縮253間。地監局行政總裁韓婉萍補充，分行數量明顯減少，主要是兩家大型代理行縮減規模，亦相信與年初為續牌高峰期有關。

對於去年競爭事務委員會入稟控告大型地產代理公司，就一手樓交易涉嫌收取同一實收佣金比率的事件，韓指出，該局已籌備相關指引，有機會於7月推出。

蕭澤宇補充，地產代理不但要提供良好服務，在佣金上亦要讓買家有更多選擇，直言沒有可能就佣金訂立指定百分比。此外，有關銷售境外樓花的執業通告將於今年7月生效，同時提醒消費者應透過持牌代理購買境外樓花。