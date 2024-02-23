業界斥減辣未足以撐樓價

仲量聯行昨發表的《香港住宅銷售市場綜述》指，政府於去年10月底將買家印花稅和新住宅從價印花稅減半後，同年11月至今年1月的3個月內，涉及買家印花稅交易較減辣前的3個月僅增16宗，而一手市場積壓龐大供應量及利息走勢兩大因素，預計本港樓價跌勢持續，故政府應考慮完全撤辣。

報告又顯示，去年11月至今年1月與去年8月至10月減辣前作比較，新住宅從價印花稅的平均每月成交量從97宗，上升至274宗，惟仍低於2021年的312宗。

該公司項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，減辣並未能支撐樓價，整體樓價指數在去年11月及12月已累跌3.3%，預計至少在今年上半年，市場情緒難以顯著回暖。

冀撤辣釋放購買力 此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，一旦財政預算案落實撤辣，後市趨明朗，定必釋放潛藏的購買力，屆時樓市成交回升，為樓市重現健康的小陽春。若配合息口回落，經濟向好，全年樓價或有5%以內的回升空間。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮亦指，樓市辣招未能有效控制樓價，反令準買家卻步，期望政府盡快撤辣，讓樓市完全自由運作。