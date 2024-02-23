啟德新盤下月標售

新地次季推元朗屯門盤 新地董事總經理雷霆表示，首輪推售的單位將不少於52伙，傾向先發售佔最多的四房戶，考慮涵蓋低座單位，並採全招標形式發售。他補充，緊接籌備第二季推售同系的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub第C期，以及屯門兆康NOVO LAND第3期。

新地代理總經理陳漢麟指，天璽•海第1期提供256伙，標準戶型涵蓋兩房至四房間隔，另外有18伙特色戶，全盤單位實用面積541至4,608方呎。佔最多的標準四房戶有187伙，實用面積最大2,196方呎。他預告，價單將提供多項付款方法配合買家需要。

樓書所見，今期由5座高座大樓及兩座低座大樓組成，預計關鍵日期2025年11月30日。最大單位為Mansion 2的Harbour House，實用面積4,608方呎，四房間隔，連平台、花園及天台，設私人游泳池。特色戶當中，亦有4伙屬五房間隔，實用面積3,099方呎起。今期項目共提供250個住宅停車位。

資料顯示，該盤所在的啟德跑道區至今有5個項目經已開售，同樣面向維多利亞港的澐璟，於去年售出8座頂層特色戶，為實用面積2,729方呎四房單位，呎價高見逾5.9萬元，屬跑道區新高。

THE HOLBORN兩房1102萬沽 他續指，由於接獲不少準買家查詢，故決定從善如流，加快啟動賣樓時間表。項目提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，設小量特色戶，全盤單位實用面積約177至754方呎。區內客源不乏年輕人，相信項目主打一房及兩房戶可迎合此類客群的需求。項目最快周末起接受認購登記。他形容，樓盤為近年罕見的四面單邊市區重建項目。

同系已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，昨售出A座8樓A1室兩房戶，成交價1,102.37萬元，呎價約24,389元。項目於今年累沽15伙，吸金逾9,486.9萬元。

萬科部署年內推兩盤 萬科香港為龍年推盤大計積極備戰。該公司董事總經理周銘禧表示，部署年內主力推售兩個樓盤，包括大埔馬窩路大型住宅項目，現正準備樓書及示範單位，視乎市況計劃最快下半年推出。整個項目分3期發展，提供逾1,500伙，戶型以中小型單位為主，第1期已獲批預售。至於去年已開始推售的長沙灣項目亦會籌備加推。