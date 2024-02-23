啟德新盤下月標售
天璽•海四房佔70% 五房戶跑道區首見
九龍區全新豪宅盤部署銷售工作如火如荼。新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽•海，其樓書已於昨日上載至項目官方網站，主打的四房單位實用面積由1,089方呎起，佔全盤逾七成。項目亦提供小量五房戶，為啟德跑道區樓盤首見。發展商計劃下周開放示範單位，下月起招標發售。
新地次季推元朗屯門盤
新地董事總經理雷霆表示，首輪推售的單位將不少於52伙，傾向先發售佔最多的四房戶，考慮涵蓋低座單位，並採全招標形式發售。他補充，緊接籌備第二季推售同系的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub第C期，以及屯門兆康NOVO LAND第3期。
新地代理總經理陳漢麟指，天璽•海第1期提供256伙，標準戶型涵蓋兩房至四房間隔，另外有18伙特色戶，全盤單位實用面積541至4,608方呎。佔最多的標準四房戶有187伙，實用面積最大2,196方呎。他預告，價單將提供多項付款方法配合買家需要。
樓書所見，今期由5座高座大樓及兩座低座大樓組成，預計關鍵日期2025年11月30日。最大單位為Mansion 2的Harbour House，實用面積4,608方呎，四房間隔，連平台、花園及天台，設私人游泳池。特色戶當中，亦有4伙屬五房間隔，實用面積3,099方呎起。今期項目共提供250個住宅停車位。
資料顯示，該盤所在的啟德跑道區至今有5個項目經已開售，同樣面向維多利亞港的澐璟，於去年售出8座頂層特色戶，為實用面積2,729方呎四房單位，呎價高見逾5.9萬元，屬跑道區新高。
天鑄四房單位售4350萬
同系何文田天鑄招標售出第7座23樓C室四房戶，實用面積1,581方呎，成交價4,350萬元，呎價約27,514元。此外，信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙II，昨以2,059萬元售出2座5樓B室三房戶，呎價約27,787元。
Belgravia Place或今上樓書開價
發展商迅速展開推盤攻勢，爭做龍年頭炮新盤。恒基地產(00012)的長沙灣巴域街項目，昨日正式公布命名為Belgravia Place。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目有機會今日內一口氣同步上載樓書，對傳媒開放示範單位及公布首張價單，並部署最快3月初開售。
THE HOLBORN兩房1102萬沽
他續指，由於接獲不少準買家查詢，故決定從善如流，加快啟動賣樓時間表。項目提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，設小量特色戶，全盤單位實用面積約177至754方呎。區內客源不乏年輕人，相信項目主打一房及兩房戶可迎合此類客群的需求。項目最快周末起接受認購登記。他形容，樓盤為近年罕見的四面單邊市區重建項目。
同系已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，昨售出A座8樓A1室兩房戶，成交價1,102.37萬元，呎價約24,389元。項目於今年累沽15伙，吸金逾9,486.9萬元。
萬科部署年內推兩盤
萬科香港為龍年推盤大計積極備戰。該公司董事總經理周銘禧表示，部署年內主力推售兩個樓盤，包括大埔馬窩路大型住宅項目，現正準備樓書及示範單位，視乎市況計劃最快下半年推出。整個項目分3期發展，提供逾1,500伙，戶型以中小型單位為主，第1期已獲批預售。至於去年已開始推售的長沙灣項目亦會籌備加推。
旗下與永泰地產(00369)合作的沙田顯和里項目，將留待2025年再推出市場。牛頭角市區重建項目現階段正進行初期設計工作。他認為，目前本港失業率低，經濟復甦，對樓市前景持正面看法。
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