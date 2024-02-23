簡訊一覽
●小鵬汽車(09868)宣布，與阿聯酋經銷商集團Ali & Sons建立戰略合作夥伴關係。除Ali & Sons之外，小鵬目前在中東非市場已與埃及RAYA集團、阿塞拜疆SR集團、約旦T Gargour & Fils集團、黎巴嫩Gargour Asia SAL集團達成戰略合作夥伴關係，旗下多款車型將於次季起在中東非5國交付上市。
●建設銀行(00939)山東省分行日前成功承接山東高速集團發行的25億元人民幣可續期公司債券，為全國首單通過數碼人民幣實現資金歸集的科創公司債券。
●國泰航空(00293)公布，集團1月整體載客量突破200萬，平均單日接載逾7萬名乘客；其中，國泰載客171.72萬人次，按年增66.4%；乘客運載率下跌4個百分點至82.8%。同月運載11.47萬公噸貨物，按年增20.7%；運載率下跌3.6個百分點至58.6%。
●香港航空公布，今年所有合資格員工，包括機組人員和後勤員工將獲加薪平均3.8%，本月1日起生效；主要從事維修和工程相關工作的技術人員將獲加薪平均5%，另機師的飛行時薪將增加多達5%，而員工亦將如去年一樣繼續有機會獲得酌情花紅。
●國際食品企業雀巢公布，去年自然銷售增長為7.2%，略遜於預期的7.4%，因公司繼續加價導致顧客流失；但盈利增長約20%，達到112億瑞郎（約996億港元）。集團預計今年自然銷售增長將會放緩至約4%，每股基本盈利增長介乎6至10%。
●法資保險巨擘安盛（AXA）公布，以固定匯率計算，去年純利按年上升10%至71.89億歐元，遜市場預期；基本純利按年升6%至76.04億歐元，勝預期。公司宣布去年派息每股1.98歐元，按年增長16%，並展開最多16億歐元回購計劃。公司同時宣布名為「釋放未來」的3年新戰略計劃，目標基本純利總分派比率達75%，包括60%派息比率及額外15%由年度回購帶來的回饋。
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