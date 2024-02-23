●香港航空公布，今年所有合資格員工，包括機組人員和後勤員工將獲加薪平均3.8%，本月1日起生效；主要從事維修和工程相關工作的技術人員將獲加薪平均5%，另機師的飛行時薪將增加多達5%，而員工亦將如去年一樣繼續有機會獲得酌情花紅。