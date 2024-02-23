開立兒童儲蓄戶口 留意迎新優惠利率

不少精明的爸媽早在子女年紀尚幼時已為他們開立兒童戶口，以儲起利是錢及零用錢，同時協助他們了解基本理財概念，例如定期、提款、存款及利息等，可謂一舉兩得。事實上，兒童戶口存款額往往較小，延伸的商業機會低，如要比較各間銀行兒童儲蓄戶口的優勝之處，在於提供的迎新優惠及較高息的月供存款計劃。

滙豐無最低結餘要求 滙豐銀行提供兒童儲蓄戶口，18歲以下的人士即可申請，而且無手續費或最低結餘要求。如要開戶，子女可知會父母或監護人，預約與銀行職員會面，父母或監護人必須陪同子女到分行開戶。如果子女未滿11歲，父母可以用他們名義為子女開立滙豐兒童儲蓄戶口，每月與子女一起檢視戶口結單，全天候掌握子女戶口動態，涵蓋多個渠道如網上理財、流動理財、自動櫃員機等。

大新銀行的Thomas & Friends兒童儲蓄戶口可能令小朋友更有動力去儲蓄，因特設該卡通人物的存摺簿及存款卡，卡面可印上小朋友的相片，小朋友可於指定自動櫃員機及存款機存入現金及查詢戶口結餘。迎新優惠方面，如以5,000元或以上的全新資金開戶，維持開戶金額於戶口內達4個月，即達到儲蓄目標，並可獲贈禮品。

Citi支援外幣轉帳 花旗銀行設有Citi NextGen戶口，任何父母或監護人作為Citigold Private Client或Citigold現有或新客戶，即可為11至17歲子女開設Citi NextGen戶口，也不設最低結餘金額。該戶口特點包括支援外幣轉帳，父母可從個人戶口轉帳至Citi NextGen戶口，以支援子女出國遊學或旅行時的海外消費，並可透過Citi Mobile App設定「家長保護」模式，為扣帳卡消費或提款作出每日限額。如成為Citigold客戶並為子女開立Citi NextGen戶口，可享高達4.8厘定存年利率及高達4.21萬元獎賞。

部分銀行兒童儲蓄戶口