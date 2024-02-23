投委會授親子理財6招

投資者及理財教育委員會之前一項調查發現，近半數受訪家長容許子女管理部分或全部利是錢，不過有花時間與子女討論「管錢」的家長未夠三成，12%則擔心子女年紀尚幼而未能理解，因此從未與他們「講錢」。正所謂「你不理財、財不理你」，各位爸媽不妨參考投委會的「親子理財6招」，與子女一起變身理財高手，管好盤數！

1. 一齊點算利是 有錢過手才可以學理財，好過紙上談兵說教，無實物教學，因此爸媽可以與子女一起拆利是，並且進行點算，之後把部分利是錢交予他們分配。

2. 將錢存入錢罌 不同年紀的小朋友，儲錢方法也不同。如果小朋友就讀幼稚園或以下，對儲蓄概念可能較為模糊，爸媽宜把儲蓄行為形象化，可以引導子女把利是錢放入錢罌儲蓄，培養他們對金錢要珍而重之的概念。

3. 開戶口學複息 如果小朋友已就讀小學，爸媽可向他們講解銀行的概念，並且開立戶口儲錢，之後一起檢視銀行月結單。此外，爸媽可以趁機教導複息效應，即存款至銀行能令儲蓄愈滾愈多，以累積財富。不過，須留意各間銀行的兒童戶口或設有不同的要求及條款，事前宜貨比三家。

4. 先儲蓄後消費 引導子女學習先儲蓄、後消費。爸媽可把子女的利是錢分成3份，即儲蓄、捐獻及消費，也要令他們明白利是錢是親友的祝福，鼓勵他們捐出部分，把祝福傳揚開去。

5. 購物前要三思 教導子女區分「想要」及「需要」。消費方面，爸媽須教導他們對於「需要」的物品可以購買，但如果只是「想要」，購買前就要三思而行。

6. 認識電子利是 電子利是漸趨普及，小朋友可能收到不少，爸媽可以從中讓子女認識電子錢包及電子貨幣等概念。