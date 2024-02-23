妙用利是錢 培養小富翁

蔡秀虹：首重應使則使 農曆新年轉眼過去，小朋友肯定收到不少利是錢，可能正忙於點算之中，又或者苦惱如何用得其所，不過「使錢容易儲錢難」，新手爸媽宜藉此良機教導年幼子女儲起這筆意外之財，同時傳授理財知識，培養小富翁無難度。到底投資專家如何教子女處理其「個人身家」，並向他們傳授甚麼理財秘技？

育有9歲兒子Enoch的法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹認為，「儲蓄十分重要，否則會無本金、無資本」，無本又如何生利呢？因此她在兒子小時候每日會給他一元零用錢作儲蓄。不過，兒子儲蓄兩、三年後就覺得金額仍較小，本身也會把利是錢儲起，當遇見喜愛的物品才會花錢購買。

藉寵物醫藥費學儲蓄 她提到，去年家中的寵物龜生病需看獸醫，兒子用自己零用錢繳付小龜幾百元的醫藥費，不過小龜之後突然患重病，細菌入血，治療時間長達兩、三個月，全家人一起負擔小龜的醫藥費。她認為兒子肯自掏腰包做法大方，意識到動物生命重要，但並不要求兒子負責小龜全數醫藥費，因該筆錢不是小數目，最終一家三口一起負擔，兒子為此花去約三分之一至一半積蓄，但慶幸能救回小龜。

經此一役，蔡秀虹指兒子更想努力儲蓄，面對物價比之前更貴，爸媽也對其零用錢「加碼」至每日兩元，以助他加快速度。她表示，每日儲一元，即使過了一段時間，效果可能也不大，兒子可能欠缺動力儲蓄，但「加碼」至每日兩元後，兒子就更開心。她希望兒子每日都持之以恒，把零用錢及利是錢儲起，之後可以花在值得的事情或物品上。

不少小朋友會把利是錢存入銀行戶口，不過蔡秀虹未有為兒子開戶，表示他仍用錢罌儲蓄，等長大一點再作打算，反正金額不多，且小龜醫藥費已佔去他一半儲蓄，需重新儲錢，當錢罌已盛滿就買一個再儲，如果把錢存入戶口，兒子只能望着存款數字，感覺不及「真金白銀」般大。

形象化金錢概念引導思考 此外，她在日常生活上也教導兒子要節儉，例如到餐廳用膳時，兒子想喝特飲，但一杯價錢要40、50元，並想吃甜品，她就要求兒子只可選擇其中一樣，不可一次過吃全部食物，認為他年紀尚小，要衡量能否全都吃得下，希望他自行調節心態，面對想要的東西，要懂得從中取捨。

蔡秀虹會列舉形象化例子向兒子傳授理財知識，好像叫他思考一下幾十元可買到的物品。她認為，小朋友年紀小，對40、50元的價格無太明確概念，如以形象化例子解說，指40元其實可以買到4包燒賣，他就容易明白不應該隨便叫一杯幾十元的特飲。

兒子日常生活開支主要由家人負責，至於每日給他一、兩元則留待他自行儲起。蔡秀虹並會給錢兒子在學校買零食，該校准許學生每日帶最多20元，如果兒子有錢剩下，就會放入錢罌儲蓄。

時下有不少新手爸媽，他們應該如何教導子女理財？蔡秀虹表示，大前提是「應使則使」，不應揮霍。不過，如果儲下一大筆金錢但無用武之地，子女可能會覺得無甚麼目標，「唔知儲嚟做咩」，因此她鼓勵兒子用儲蓄買喜愛的物品，這樣有助形成動力。

她補充，兒子新年收到利是錢會儲起，也鼓勵他適當花費，用來買東西或者請長輩飲茶，希望其儲蓄「有入也有出」，但也會控制兒子使費，如果他買完一份禮物後又想再買，她會「拉住」兒子並提醒他，這樣可能令積蓄減少，引導兒子思考及衝量。她又指，小朋友可能難以做到開源，但可以做到節流。

不認同做家務「出糧」作報酬 有些家長對子女每完成一樣家務，就給予金錢作為獎勵的做法，她有所保留，也無採用此方式，不認為子女做家務要用金錢去賦予價值。她希望兒子每日累積財富以達到目標。此外，有父母為子女投保或進行小型投資，她指兒子一出世就已為他買保險，不過未有買教育基金。

現今小朋友上學用的書包及手機款式新穎，價錢往往不便宜，蔡秀虹指兒子未擁有手機，相比身邊很多朋友已擁有，兒子也會問為何自己「無電話用」。她指，如果他要用電話跟同學聯絡，或者參加課外活動要使用，就會借手機給他。

她提到，兒子的書包已用了幾年，物質追求不算多，不過就會被機械人模型玩具吸引，逛玩具店時見到可能想買，但蔡秀虹會「輔導」兒子，提醒他家中已有很多，傾向用商量的方式，教導兒子思考對想買的物品是否需要。然而，如兒子堅持要買，她有時也會讓步。

譚朗蔚：銀行開戶賺息 股評人譚朗蔚育有兩名兒子，分別為7歲的Jaycus及10歲的Kayton，表示兩兄弟各有一個儲蓄戶口，如有較大筆錢就會儲起，利是錢也是，至於平日使費則有零用錢應付。雖然近年處於低息環境，不過他有向兒子們灌輸少許利息及金錢積少成多的概念，未來才運用儲下的積蓄。

他補充指，在兒子們小時候已為二人開戶，不少銀行有提供兒童戶口及紀念品，也有卡通人物的存款卡，對小朋友來說有些誘因，每月也可以「收吓Statement（銀行月結單）」，知道戶口有幾多錢。

兩兄弟雖然年紀尚小，不過已明白譚朗蔚傳授的理財概念，例如存錢至銀行可以賺取利息。他指兒子們新年收到的利是錢，連同爸媽再給少許，每年約有一萬元進帳。

小朋友面對突如其來的大筆金錢會否心動？他指，小朋友對於一萬、兩萬元的積蓄，可能不太明白金額是大還是小，不過都明白儲蓄意義，例如將來讀書開支料不少，需要以金錢應付。

鼓勵儲印仔換禮物 譚朗蔚認為，如果兒子們想滿足自己心頭好，不是手上一有錢就要立刻花費。他指，如果涉及金額較大的物品，就會叫兒子們儲印仔。如默書、測驗或考試獲得90幾分，甚至100分，就可有印仔，儲夠10個就可換小禮物如卡通人物遊戲卡；如果兒子們有自制能力，懂得實現延遲享樂，儲夠20、30個印仔可以換大禮物如Switch遊戲，這樣可以讓小朋友思考是否每次手上有錢就去滿足購物欲，還是儲更多錢才去買較貴重的物品。儲印仔方法是由譚朗蔚兩夫婦想出來，身邊不少小朋友都採用同樣方式。

他指，兒子們外出用膳等使費都由家人負責，如果他們想享有一些娛樂或禮物，就鼓勵他們儲印仔。零用錢方面，大兒子由以往每日獲得5元，即一周有35元，提高至50元，又提醒不要以為儲幾十元無用。

灌輸投資理財知識 父母總愛幫子女未雨綢繆進行儲蓄，以作未來升學之用，譚朗蔚指有幫兒子們儲錢投資，但認為買教育基金似乎假手於人。他表示，自己喜歡投資，太太則喜歡做定期，兩者並無排斥，並提醒投資是高風險，敍做定期、持有收息股，以及買樓收租是相對穩健的方式。他不太偏好投資相連的教育基金或保險，只會買實質的保險如醫療、人壽等。

他提到，有向兒子們講解父母正進行哪類型投資，其中兒子們對於一家人曾經居住的單位有新住戶搬入感到好奇，他就解釋新住戶其實每月有交租，讓兒子們理解收租概念。

譚朗蔚表示，家中較大筆資金都由兩夫婦以投資方式處理，他們間中向兒子們灌輸理財知識，並提醒即使手上只有小量金錢也不要隨便花費，因為可以慢慢累積，比較理想的做法是先儲起部分金錢，剩下的再花費，不應先花在想要做的事情後再儲錢，因為「一定唔會有嘢剩」。他會向兒子們分享個人經驗，表示自己每月收到薪金，會先用來繳付家用及把部分作儲蓄，之後再看剩餘幾多，或用來買東西獎勵自己。