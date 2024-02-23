股壇MasterMind：恒指望衝上萬八 出行股值博

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，港股由龍年開局以來轉趨向好，走勢呈一浪高於一浪的形態，配合近期的利好消息，例如內地下調貸款市場報價利率（LPR），港股有機會再向上突破，暫時第一站先上望17,100點，後市甚至有條件反彈至18,000點。

攜程去年股東應佔利潤99.18億元人民幣，按年大升6.07倍，股價抽升逾7%。Curtis指，攜程業績好過預期，尤其海外市場的復甦帶來驚喜，料該股會續展現強勢，不會有太多回調空間，建議有興趣的投資者可於340元附近買入。

消費股只宜炒短線 至於有傳擴大個人遊規模，Curtis指出，措施仍有待落實，短期內相關消費股的確有機會存炒作空間，惟長遠而言，因現有個人遊規模已包括不少內地一、二線城市，即使再擴大範圍，只會是一些二線以外的城市，對提升消費力幫助有限。

想了解Curtis更詳盡的分析，可以掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。