股壇MasterMind：恒指望衝上萬八 出行股值博
港股昨日先跌後升，更以全日最高位收市，報16,742點，升239點，連漲3日。踏入龍年，港股展現強勢，短期能否重上17,000點關？有傳內地擴大個人遊規模，本地零售股值得留意？攜程(09961)去年業績亮麗，股價創上市新高，出行股仍有上升空間？
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨日於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，港股由龍年開局以來轉趨向好，走勢呈一浪高於一浪的形態，配合近期的利好消息，例如內地下調貸款市場報價利率（LPR），港股有機會再向上突破，暫時第一站先上望17,100點，後市甚至有條件反彈至18,000點。
攜程去年股東應佔利潤99.18億元人民幣，按年大升6.07倍，股價抽升逾7%。Curtis指，攜程業績好過預期，尤其海外市場的復甦帶來驚喜，料該股會續展現強勢，不會有太多回調空間，建議有興趣的投資者可於340元附近買入。
消費股只宜炒短線
至於有傳擴大個人遊規模，Curtis指出，措施仍有待落實，短期內相關消費股的確有機會存炒作空間，惟長遠而言，因現有個人遊規模已包括不少內地一、二線城市，即使再擴大範圍，只會是一些二線以外的城市，對提升消費力幫助有限。
想了解Curtis更詳盡的分析，可以掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240223-0223_00202_077/股壇MasterMind：恒指望衝上萬八-出行股值博
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