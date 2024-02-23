日製造業PMI續縮 3年半低

雖然日本股市近期氣勢如虹，惟當地企業經營狀況卻持續惡化，製造業活動連續9個月出現萎縮，服務業活動增長同樣放緩。標普及au Jibun銀行聯合編製的日本製造業採購經理指數（PMI）顯示，當地PMI的2月初值降至47.2，按月跌0.8點，不僅是連續9個月低於50點的盛衰分界線，亦是2020年8月以來最低，主因新訂單大跌導致生產活動急劇放緩所致。

期內製造商產出再度惡化，由前值47.7降至45.4，創一年最低；企業的樂觀程度也是自2023年1月以來最低，反映對未來產出的樂觀情緒不及之前。

鄰國南韓央行昨日則將基準利率維持在3.5厘的15年高位，符預期，是自去年2月起連續9次按兵不動，並維持當地今年經濟升2.1%和通脹率2.6%的預測不變。

南韓央行政策委員會委員表示，過早採取行動可能引發價格壓力反彈，而供應面限制帶來的上行風險尤為突出。

分析則預期，南韓央行將在今年第三季開始減息，但行動與否要取決於美國聯儲局何時開始減息。

外資韓圜結算管制擬放寬 另邊廂，南韓接二連三推出新招刺激股市交投。最新南韓企劃財政部、金融服務委員會、南韓央行及金融監督院公布《提升外國投資者境內證券結算及外匯兌換便利方案》，擬放寬外國投資者使用韓圜結算的管制，以便利外國投資者在境內使用韓圜交易股票和債券，刺激投資增長，最快3月底落實。